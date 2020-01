Der Schaden beträgt 50 000 Euro. Der Autofahrer befuhr die Kreisstraße 5745 von Fürstenberg kommend in Richtung B 27. An der Einmündung bog er nach rechts auf die B 27 in Richtung Hüfingen ein, geriet dabei aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug eines 61-Jährigen, der in Richtung Blumberg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Pkw-Lenker schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Hüfingen und Behla waren mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Während der Einsatzmaßnahmen war die B 27 zeitweise nur auf einer Fahrspur befahrbar.