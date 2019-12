Beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bregstraße ist am Freitag ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen 14.10 und 14.30 Uhr, gegen einen dort abgestellten Mercedes Vito gefahren. Nach Angaben der Polizei fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Vito in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei Donaueschingen wegen der begangenen Unfallflucht und bittet unter der Nummer 07 71/83 78 30 um Hinweise