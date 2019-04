von Gabi Lendle

Einen besonderen Hörgenuss bietet in jedem Jahr das Jahreskonzert der Stadtmusik am Ostersonntag in der Festhalle. Traditionsgemäß demonstrieren dabei sowohl das große Orchester, als auch die Jugendkapelle ihr Können an den Instrumenten mit einem unterhaltsamen und anspruchsvollen Programm.

Hüfingen Der neue Ansporn fürs Üben: So stellt Dirigent Markus Burger die Hüfinger Stadtmusik besser auf Das könnte Sie auch interessieren

Während es nun bereits das zweite Osterkonzert des neuen Dirigenten Markus Burger ist, hält bei der Jugendkapelle zum ersten Mal Michael Drumm den Dirigentenstab in der Hand. Vor einem Jahr übernahm Drumm den Taktstock von seinem Vorgänger Martin Rosenstiel. Der Klarinettist wird das Konzert mit seiner jungen Mannschaft mit dem flotten Marsch "Gruß an die Baar" eröffnen. Anschließend werden die Nachwuchsmusiker die Gäste mit einem "Grönemeyer Medley" bestens unterhalten.

Neujahrs-Bürgerempfang der Stadt Hüfingen am 7. Januar 2018 in der Festhalle: Erster öffentlicher Auftritt des neuen Dirigenten der Stadtmusik Hüfingen Markus Burger. | Bild: Roland Sigwart

Dabei kann man erkennen, dass das Konzept der Nachwuchsförderung angefangen von den Notenkobolden über die Bläserklasse an der Lucian-Reich-Schule und dem Vororchester gute Früchte trägt. Die Jugendkapelle kann sich in der jüngsten Vergangenheit über fünf Neuzugänge freuen.

Hüfingen Erfolgreicher Auftakt für neuen Dirigenten: Hüfinger Stadtmusik liefert Hörgenuss Das könnte Sie auch interessieren

Für ihren Auftritt beim Osterkonzert und dem Ende Juni statt findenden Wertungskonzertes in Frittlingen haben die Musiker des großen Orchesters fleißig geprobt. Erst kürzlich fand dazu ein Probewochenende in Hüfingen mit externen Dozenten für die verschiedenen Register und das gesamte Orchester statt. "Dieses Wochenende verlief sehr gut und der Effekt der intensiven Proben war sehr positiv", sagt Markus Burger.

Burger: "Musik muss nicht immer laut und schnell sein"

Zum Ausspruch von Platon "Musik und Rhythmus finden ihren Weg zu den geheimsten Plätzen der Seele" wurde ein Programm kreiert, das die Gäste in diesem Sinne mit Musik entspannen lassen soll. Auftakt bildet mit leisen Tönen die Appalachian Overtüre, eine Klangmalerei, die in grüne Wälder und tiefe Täler entführt. "Musik muss nicht immer lauter und schneller sein, sie kann durchaus auch ruhige und meditative Elemente beinhalten" erklärt Burger.

Neujahrs-Bürgerempfang der Stadt Hüfingen am 7. Januar 2018 in der Festhalle: Erster öffentlicher Auftritt des neuen Dirigenten der Stadtmusik Hüfingen Markus Burger. | Bild: Roland Sigwart

Abwechslung bieten dazu jüdische Hochzeitstänze, eine anspruchsvolle Suite, eine Landschaftsvertonung von Arizona sowie eine Reise "In 80 Tagen um die Welt". Beim finalen Höhepunkt wird ein spritzig arrangiertes James Bond Medley aus älterer und neuerer Filmmusik präsentiert. In der Pause und nach dem Konzert werden die Gäste bewirtet. Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse.