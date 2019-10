von Rainer Bombardi

Ein Thema mit Brisanz verbirgt sich hinter einem speziellen Wunsch des Ortschaftsrats: Der an der Kindertagesstätte vorbeiführende Professor-Hall-Weg soll vom landwirtschaftlichen Verkehr entlastet werden. Die Verbreiterung Engpasses am Anwesen Mayer wäre mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden und ist ohnehin nahezu unmöglich und wenig zielführend, da sie die Verkehrsentwicklung in diesem Bereich zusätzlich negativ beeinflussen würde.

Sicherheitsaspekte im Bereich von Kindergarten und Festhalle führten nun im Ortschaftsrat zu Überlegungen, das Feldwegenetz in diesem Bereich zu überarbeiten und zu erweitern. Eine Möglichkeit besteht im Bau eines neuen Feldweges zwischen dem Hof Bäurer und Sauter, um den Professor-Hall-Weg im Bereich der Kindertagesstätte weitestgehend vom landwirtschaftlichen Verkehr zu entlasten. Auch eine Verbindung vom landwirtschaftlichen Weg auf Höhe Hof Bäurer bis auf die Sumpfohrener Straße wäre zur Entlastung der Kita denkbar.

Eine bislang noch nicht favorisierte Variante ist es, die Verbindung vom Feldweg Hof Bäurer in Richtung Sumpfohrener Strasse zu führen. | Bild: Rainer Bombardi

Die Überlegungen sind Bestandteil eines Verkehrswegekonzepts für die Gemarkung Behla, das bereits der alte Ortschaftsrat erstellt und den Fraktionen präsentiert hatte. Auslöser für die Erstellung des Konzepts war die Inbetriebnahme der Ortsumfahrung, mit der sich für Behla eine komplett neue Verkehrsführung ergeben hatte. Nach Jahrzehnten der Lärmbelastung durch den Verkehr der auf der Bundesstraße 27 mitten durch den Ort führte, ist jegliche Emissionen mindernde Entlastung wie Balsam für die Seele der Bewohner.

Konsequent

Aus diesem Aspekt heraus ist es für Ortsvorsteher Christoph Martin nur konsequent, dass mit einer Erweiterung der Feldweggestaltung auch die komplette Aussiedlung des landwirtschaftlichen Betriebes von Klaus Bäurer verbunden ist. „Die Umsiedlung des Schweinestalls von der Dorfmitte an den Ortsrand führt innerorts zu einer Entlastung der geruchlichen Emissionen und macht Raum frei für neues Bauland.“

Ortsvorsteher Christoph Martin sieht die innerörtliche Entwicklung als Nebenaspekt. Um was es ihm und seinen Ortschaftsratskollegen hauptsächlich geht ist die Entlastung des Professor-Hall-Weges durch landwirtschaftlichen Verkehr im Bereich zwischen Kindertagesstätte und Festhalle.

Ring macht Einbahnstraße möglich

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Grundäcker II unterhalb der Festhalle in Richtung Sumpfohrener Straße ist zudem dem Bau einer Verbindungsstraße geplant, die auf Höhe Parkplatz Baarblickhalle bis auf die Alois-Hirt-Straße führt. Auf Grund des sich dadurch ergebenden Rings wird es – wie bereits vor Jahren diskutiert – möglich, den Verkehr mittels einer Einbahnstraßenregelung um die Kita zu führen. Ein teilweise mühevolles Ausweichen im Falle von Gegenverkehr wäre vom Tisch.

Ein Verbindungsweg zwischen dem Hof Bäurer (hinten rechts) und dem Hof Sauter (im Vordergrund) entlastet die Verkehrssituation an der Kindertagesstätte. | Bild: Rainer Bombardi

Am Samstag sind die Fraktionen in der Behlaer Ortsverwaltung zu Gast, um sich vor Ort ein Bild von den Haushaltsmittelanmeldungen für das kommende Jahr zu machen. Ein Diskussionspunkt ist dabei auch der geplante Neubau eines Feldweges und die damit verbundene Verkehrsentlastung und Erhöhung der Sicherheit im Bereich der Kindertagesstätte.

Es gibt Kritik

Kritiker der Feldwegpläne sehen in dem Neubau eine Wahrung von Einzelinteressen. Befürworter verweisen auf die sich daraus ergebende Erhöhung der Sicherheit für die Kita.

Derweil wartet der hauptsächlich von der aktuellen Situation betroffene Landwirt Klaus Bäurer die Beschlüsse der kommunalen politischen Gremien ab. „Welche verkehrstechnischen Maßnahmen sich im Falle einer Verkehrsentlastung im Bereich Kita noch realisieren lassen sieht man, nach den Diskussionen und einer Beschlussfassung im Gemeinderat“, ergänzt Ortsvorsteher Christoph Martin.

Dickes Lob

Den Eltern der Kindergartenkinder zollt er ein dickes Lob, dass sie beim Bringen und Abholen ihres Nachwuchses mit ihren Auto größtenteils den Hallenparkplatz nutzen.

Die Feldwegkommission:

Im Hüfinger Gemeinderat gibt es eine Kommission, die seit Jahren den Zustand der Feldwege nach ihrem Sanierungsbedarf beurteilt. Nach der sich daraus ergebenden Dringlichkeitseinschätzung entscheidet der Gemeinderat letztendlich über die Sanierung der Wege. Jährlich ist für die Instandsetzung und Sanierung der Feldwege ein sechsstelliger Betrag budgetiert. Neubauten wie der in Behla vorgesehene Verbindungsweg kommen kaum vor.