Was haben der Nikolaus und Siebenbürgen gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, doch in Hüfingen sind es die Grundlagen für besonderes ehrenamtliches Engagement. Und es sind die Grundlagen für die Ehrung des Sozialpreises, der im Rahmen des Neujahrsempfangs zum zweiten Mal verliehen wurde. Die Preisträge: Helene Töpfner, die für ihre ehemalige Heimat Siebenbürgen viele Spenden sammelt und sich auch sonst vielfältig einbringt, und die Nikoläuse der Kolpingsfamilie, die in Hüfingen viele Kinderaugen zum Strahlen bringen.

Hüfingen So sah es auf dem Neujahrsempfang in Hüfingen aus Das könnte Sie auch interessieren

„Sie macht nicht viel aufhebens um sich und ihr Engagement“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier über Helene Töpfner, die sich seit 2011 im Roten Kreuz in Hüfingen und davor schon in Geisingen engagiert hat. Von der Hüfinger DRK-Chefin Kerstin Skodell stammt die Charakterisierung, dass Töpfner der „Rettungsanker für viele Menschen“ sei. Immer erreichbar, immer im Einsatz, immer ein offenes Ohr. „Sie bringt Menschen zusammen“, erklärt Bürgermeister Kollmeier.

Die Sternsinger besuchen den Neujahrsempfang und verteilen ihren Segen. | Bild: Roland Sigwart

Und mit ihrer extrovertierten und offenen Art erreiche sie viele. So sammelt sie beispielsweise Spenden für ihre ehemalige Heimat Siebenbürgen und ganze Lastwagen voller gut erhaltener Kleidung und auch Möbel machen sich dann auf den Weg nach Rumänien. Und auch sonst packt sie immer dort mit an, wo es nötig ist. Warum? Für Helene Töpfner ist es Erfüllung und Freude, anderen Menschen helfen zu können. Zu Tränen gerührt, empfing Töpfner, die seit acht Jahren in Hüfingen wohnt, die Urkunde und auch das Preisgeld aus den Händen von Michael Kollmeier.

Mit ihrem Glockenspiel begeistern Nina Kurjak (von links), Femke Türschmann, Lena Heinemann und Carolin Merz die Besucher. | Bild: Roland Sigwart

Den Grundstein für die Nikolaus-Aktion der Kolpingsfamilie legte Otto Böhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es in Hüfingen üblich gewesen, dass junge Burschen ganz in Schwarz gekleidet mit Ruten und Ketten eine Hetzjagd auf Jüngere machten und es Prügel und blaue Flecken gab. Ein Treiben, das sich bis in die 1950er Jahre hielt. „Einige junge Männer versuchten, den Brauch in richtige Bahnen zu lenken“, erklärt Kollmeier. Darunter auch Otto Böhm, der im Jesuitenkolleg St. Blasien erleben durfte, wie der richtige Nikolausbrauch aussieht.

Die Hüfinger Bürgerwehr begrüßte das neue Jahr mit drei Böllerschüssen und stäkrt sich anschließend beim Neujahrsempfang. | Bild: Roland Sigwart

Und so besuchte er die Kinder selbst, natürlich als Nikolaus verkleidet. Doch 1970 starb am 2. Dezember seine Mutter. So konnte er die bereits ausgemachten Besuche nicht übernehmen und fragte einen Freund, ob er aushelfen könne. Im folgenden Jahr übernahm dann die Kolpingsfamilie die Nikolaus-Aktion. Mittlerweile sind es fünf Gruppen, die Familien, Vereine, Kindergärten, Schulen und sogar Betriebe besuchen. Und so sorgen Michael Bolli, Andreas Kupferschmid, Markus Sulzmann, Martin Böhm, Martin Gilly, Dominik Lehmann, Matthias Krausbeck, Martin Schmid, Leo Seger, Mark Hellstern, Stefan Kaiser, Florian Robl, Walter Leichenauer, Marcus Limberger, Markus Leichenauer und Michael Lehmann für viele leuchtende Kinderaugen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Die“Nikoläuse“ der Hüfinger Kolpingfamilie Walter Leichenauer (von links), Marcus Limberger, Mark Hellstern, Martin Böhm, Michael Bolli, Markus Leichenauer erhalten von Bürgermeistermeister Michael Kollmeier ebenso die Sozialpreis-Urkunde wie Helene Töpfner. | Bild: Roland Sigwart

2010 hat Otto Böhm die Aktion in jüngere Hände gegeben und ist als Bischof emeritiert. Doch unter der Regie von Ober-Nikolaus Michael Bolli geht es weiter und Otto Böhm wurde von der Nikolausriege zum „Kardinal auf Lebenszeit“ befördert.