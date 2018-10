von Gabi Lendle

Hüfingen (gal) Heute Abend feiert der Turn- und Sportverein (TuS) sein 150-jähriges Vereinsbestehen mit einer Festgala unter dem Motto "Magie, Akrobatik und Musik" in der Stadthalle. Das gehört sich auch so für Hüfingens größten Verein, der seit Jahren konstant eintausend Mitglieder hat. Froh können diejenigen sein, die sich für die Gala schon im Vorfeld Karten gesichert haben, denn die Geburtstagsparty mit Sektempfang, zahlreichen sportlichen Darbietungen, sehenswerten Show-Elementen sowie Musik und Tanz ist ausverkauft.

Umfangreiche Festschrift

Beim 150. Geburtstag fällt die Rückschau in die Vergangenheit recht üppig aus. Das haben auch Renate und Joachim Seidel festgestellt, die keine Mühe gescheut haben, zu diesem Anlass eine Festschrift herauszugeben. Das knapp einhundert Seiten starke gebundene Buch ist mit vielen Informationen und Fotos aus der Turnergeschichte der Hüfingen gespickt. Viele der heute in die Jahre gekommenen aktiven Mitglieder werden sich und ihre Sportsfreunde als junge Menschen wiedererkennen und dabei ins Schmunzeln geraten.

Mit viel Engagement haben Renate und Joachim Seidel das Album der großen TuS-Familie in Hüfingen zusammengestellt und in einer Auflage von 300 Stück drucken lassen. "Wir sind durch die Kinder zum TuS gekommen, das war vor 35 Jahren", hat Joachim Seidel nachgerechnet.

Das Foto zeigt Turnerinnen und Turner der TuS im Jahr 1968 zum 100. Vereinsjubiläum. Viele der Sportler werden sich auf dem Bild wiedererkennen, einige davon sind sogar noch heute aktiv dabei. Die gebundere Festschrift zum 150. Geburtstag ist für viele Hüfingen eine unterhaltsamen Lektüre mit vielen Fotos aus der Vergangenheit. | Bild: TuS-Archiv

Seither engagieren sich die beiden intensiv für den Verein, der ihnen so ans Herz gewachsen ist, auch über eine 22-jährige Ära im Vorstand hinaus. Seit einigen Monaten haben sie alles zusammengetragen, was in der 150-jährigen Geschichte des TuS von Bedeutung war. Zu Gute kamen ihnen dabei das private Archiv zu Hause und die zahlreichen Jahresberichte und frühere Festschriften.

Interessant ist die Wandlung des Vereins, der zu den ältesten in Hüfingen zählt. Der offizielle Beginn geht auf das Jahr 1868 zurück, doch vermutlich turnten schon zuvor einige Männer in der Hinterstadt. Ein Jahr nach der Gründung zählte der Turnverein bereits 80 Mitglieder ein Beweis dafür, dass die Hüfinger damals schon sehr sportlich waren.

Frühe Sportbegeisterung

Anfangs fanden die Übungen im Freien statt und zwar ausschließlich für Männer. Doch schnell stellte man fest, dass man einen Saal benötigte. Geturnt wurde im Rößle, im Löwen und auch im Krokodil, bevor man in der alten Festhalle ein Domizil fand. Seit dem Jahr 1928 durfte auch das weibliche Geschlecht sich im Verein sportlich ertüchtigen, heute sind vor allem Frauen im TuS sportlich aktiv.

Schon von Anfang an beteiligten sich die Sportler der verschiedenen Abteilungen an Wettkämpfen und Turnfesten und erreichten zahlreiche Erfolge. Das ist auch heute noch so.

Der Gesellschaftliche Aspekt spielt im TuS schon immer eine große Rolle. Zeitgleich mit dem Turnern startete 1868 das Theaterspiel und die fastnachtlichen Auftritte. "Turnen, Tombola, Theater" waren an Dreikönig angesagt und erfreuten die Gäste. Legendär und viel gefeiert war stets der Turnerball, der in diesem Jahr allerdings zum wohl letzten Mal statt fand.

Vielseitiges Angebot

Im heutigen TuS trainieren die Sportler der zahlreichen Abteilungen in zwei modernen Sporthallen und auf einem Außenplatz. Das Sportangebot wurde ständig erweitert, die Fit- und Gesundheitskurse sind ein Dauerbrenner und aktuelle Trendsportarten sind stets im Angebot. Es besteht eine Kooperation mit Schule und Kindergärten, seit fünf Jahren gibt es zusammen mit der Lucian-Reich-Schule eine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Inzwischen zählt der TuS rund 60 Ehrenmitglieder.

