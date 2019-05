Wer bei Kurzstrecken aufs Fahrrad setzt und zwischen Donaueschingen und Hüfingen unterwegs ist, der sollte aktuell Gummistiefel tragen und in ihnen die Hosenbeine verstauen: Grund: Auf einer Länge von rund 50 Metern steht der erst vor Kurzem neu angelegte Radweg auf Höhe des FF-Sägewerks rund zehn Zentimeter unter Wasser. Wurde der Radweg falsch geplant? Hätte ihn die Stadt höher anlegen müssen, schließlich ist es ja bekannt, dass sich in dem Bereich bei stärkeren Regenfällen gerne das Wasser staut?

Dreckige Brühe: Wer hier durchfährt, kann Hosen und Socken gleich in die Waschmaschine werfen. | Bild: privat

Das Rathaus gibt auf Nachfrage Entwarnung. Das Problem sei bekannt und auch nur noch von kurzer Dauer, wie Hauptamtsleiter Horst Vetter sagt. Zwar könne der Radweg schon befahren werden, die Gesamtbaumaßnahme sei aber noch nicht ganz abgeschlossen, einige Restarbeiten stünden noch an. Und dazu zähle, dass ein Rohr der Drainage noch angeschlossen werden müsse – was aber in Kürze erledigt werde. Laut Vetter sei der neue Radweg so konzipiert worden, dass er auch nach heftigen Regenfällen noch benutzt werden könne.