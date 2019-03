Kraft seines Amtes ist er Leiter aller Rettungseinsätze in Hüfingen: Martin Weiß, Gesamtkommandant der Hüfinger Feuerwehren. Das Ehrenamt ist mit einer hohen Reputation verbunden – was mit der großen Verantwortung und der Aufgabenfülle zu erklären ist.

Ein Ehrenamt mit hoher Reputation

Der Gesamtkommandant ist für die Einsatzbereitschaft und für die Ausbildung seiner männlichen und weiblichen Retter verantwortlich, er ernennt die Zug- und Gruppenführer und im Ernstfall hat er sogar das Recht, Gaffern, die seine Kameraden beispielsweise bei einem Brand behindern, wie ein Polizist einen Platzverweis zu erteilen. Seit 2012 stellt sich Martin Weiß diesen Herausforderungen, vor eineinhalb Jahren bestätigten ihn die Hüfinger Feuerwehrkameraden in seinem Amt. Doch jetzt will er nicht mehr. Kurz vor Fastnacht hat er in einer internen Feuerwehr-Runde bekannt gemacht, den Posten abgeben zu wollen. Diese Information sickerte durch. Bislang ist kein potenzieller Nachfolger bekannt.

Weiß nennnt "persönliche und beruflich" Rücktrittsgründe

Weiß will auf SÜDKURIER-Nachfrage nicht konkret werden, weshalb er den Posten, für den er ja noch dreieinhalb Jahre gewählt ist, aufgeben möchte. Er spricht nur ganz allgemein von „persönlichen und beruflichen Gründen“. Und er betont, dass es Entscheidungen gebe, die man sehr schnell treffen müsse. Weiß macht ganz deutlich, dass er mit seinen Stellvertretern, das sind Thomas Kossbiehl und Martin Kiebele, sehr gut auskomme. „Zwischen uns passt es, wir sind ein funktionierendes Trio“, sagt Weiß. Er weiß auch, dass Martin Kiebele, der bei der Werksfeuerwehr von Frei-Lacke arbeitet und bis vor Kurzem in Fürstenberg Abteilungskommandant war, ebenfalls plant, kürzertreten zu wollen.

Ein Nachfolger ist nicht in Sicht

Das bestätigt Kiebele, der schon unter dem Vorgänger von Weiß, Michael Bolli, Vizekommandant der Gesamtwehr war, dieser Zeitung. Er werde maximal noch für den Zeitraum zur Verfügung stehen, für den er gewählt ist, also ebenfalls für dreieinhalb Jahre. Sollte es durch den angekündigten Rücktritt von Weiß zu einer außerordentlichen Generalversammlung kommen, dann werde er möglicherweise schon an diesem Termin aufhören. Auch Thomas Kossbiehl, der Abteilungskommandant in Behla (siehe Infokasten) ist, will nicht in die Fußstapfen von Weiß treten. Als Abteilungskommandant will er aber weitermachen.

Bürgermeister Michael Kollmeier zum neuen Gesamtkommandanten: "Das Gesamtpaket muss stimmen." | Bild: Stadt Hüfingen

Weiß macht sich keine großen Sorgen, dass sein Posten möglicherweise längere Zeit vakant bleiben könnte. Die Feuerwehren Hüfingens seien gut aufgestellt und zahlreiche Kameraden hätten den Zugführerlehrgang erfolgreich absolviert, der zum Kommandantenjob befähige. Gleichzeitig ist ihm aber klar, dass das zeitintensive Ehrenamt nur mit ganz viel Motivation zu bewältigen ist und kaum andere Freizeitaktivitäten zulässt: „Da ist nicht unbedingt jeder scharf drauf.“ Bürgermeister Michael Kollmeier stuft die Lage ganz ähnlich ein: „Da bin ich Realist.“ Es werde nicht viele Kandidaten geben, die der Aufgabe gewachsen seien und die den Posten auch übernehmen wollen. Das Gesamtpaket müsse stimmen, so Kollmeier.

Ausgerechnet dieses Jahr feiert Stadtwehr ein Jubiläum

In den nächsten Tagen werde er mit Bürgermeister Kollmeier zusammentreffen, um die Situation zu besprechen, berichtet Weiß. Den Rathauschef habe er von seinem Entschluss informiert. Weiß ist jetzt ganz wichtig, dass die Nachfolgesuche ruhig und sachlich über die Bühne geht und hinter den Kulissen keine „Schlammschlacht“ beginnt.

Könnte die Gefahr bestehen, dass Hüfingen ohne Gesamtkommandant bleibt? Nein. Laut Rechtslage hätte die Stadt sogar die Möglichkeit, einen Kommandanten zu verpflichten. Doch so weit soll es natürlich nicht kommen. Dass sein Entschluss, nicht weitermachen zu wollen, ausgerechnet ins Jubiläumsjahr der Abteilung Stadt fällt, bedauert Weiß. Doch auch das könne seinen Entschluss nicht rückgängig machen.

Hüfingen Löschen, beleuchten, abpumpen: Dieses Feuerwehrfahrzeug ist der Hammer – und es steht in Fürstenberg Das könnte Sie auch interessieren