von Andrea Wieland

„Wo Gemeinschaft täglich gelebt und gepflegt wird.“ So wirbt der Hüfinger Ortsteil Sumpfohren auf seiner Homepage für sich. Wie sehr dies zutrifft zeigt ein neues Projekt der Sumpfohrener: eine Krabbelgruppe. Seit circa einem halben Jahr treffen sich sechs junge Damen aus Sumpfohren und der Umgebung mit ihren Kindern.

Aktuell noch in privaten Räumlichkeiten aber dies soll sich ändern: „Anfang 2019, um die Fasnachtszeit, waren wir Mütter mit unseren Kleinkindern zusammen und kamen auf die Idee, eine Krabbelgruppe zu gründen., so Lisanne Schöndienst. Ganz vorne mit dabei waren neben Schöndienst, Sabine Blessing und Karoline Ratzer, welche durch ihren Beruf als Erzieherin einige Erfahrung mitbrachte. Außerdem gehören dazu Maraike Seiffert und Helene Benkmann.

Gespielt, gebastelt und gemalt wird in der Sumpfohrener Krabbelgruppe. Hier sind Lia (links) und Johanna (rechts) beim Malen zu sehen. | Bild: Andrea Wieland

Idee zeitnah umgesetzt

Die Idee, eine Krabbelgruppe zu gründen, wurde zeitnah in die Tat umgesetzt: Im Freundeskreis und im Ort wurde unter den Eltern von Kleinkindern gefragt, wer Interesse an einem regelmäßigen Treffen unter Müttern hat. Dabei stießen sie auf reges Interesse, da eine Krabbelgruppe bisher nie Thema in Sumpfohren war.

Ortsvorsteherin freut sich über Engagement

„Mich freut es sehr, dass sich die jungen Mütter zusammengefunden haben und sich so engagieren. Besonders freut es mich, dass es sich hierbei auch um Damen handelt, welche nicht in Sumpfohren geboren wurden. Oftmals ist es in kleineren Ortschaften schwieriger sich als Zugezogener heimisch zu fühlen. Für mich zeigt diese Krabbelgruppe, dass sich die Mütter in Sumpfohren wohlfühlen“, so Ortsvorsteherin Ancilla Batsching.

Spaß und Austausch das Ziel

Bei den Treffen der Krabbelgruppe geht es dabei vor allem um Spaß und den Austausch der Mütter und Kinder. „Uns ist es sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen. Es ist für uns eine Abwechslung, uns zu treffen und die Kinder gemeinsam spielen zu lassen“, so Sabine Blessing. Da alle Kinder im Alter zwischen einem halben Jahr und zweieinhalb Jahren sind, ist noch keines der Kinder im Kindergarten oder der Krippe. Bisher haben sie auch nur wenig Kontakt mit anderen Gleichaltrigen. „Für uns ist es sehr schön zu beobachten, wie sich die Kinder immer wieder aufeinander freuen und dass sie sich bereits erkennen, wenn sie sich sehen.“

Viel Spaß haben die Kinder in der Sumpfohrener Krabbelgruppe. Hier zu sehen sind Lena (stehend) und Lia (sitzend). | Bild: Andrea Wieland

Vor allem ist es den Müttern auch wichtig, dass die Kleinkinder bereits in jungen Jahren Kontakte knüpfen, welche hoffentlich ein Leben lang halten sollen.

Sechs Frauen und neun Kinder

Aktuell treffen sich die sechs Frauen mit ihren neun Kindern noch in privaten Räumen. Jedoch ist geplant, dass sie baldmöglichst in offizielle Räume umziehen können. Dabei sind sie beim Gemeindeteam Sumpfohren auf offenen Ohren gestoßen. Dem Gemeindeteam stehen Räumlichkeiten im örtlichen Kindergarten zur Verfügung, welche sie der Krabbelgruppe gerne zur Verfügung stellen möchten.

„Gerne wollen wir als Gemeindeteam, welches mit einem eigenen Raum ausgestattet ist, die Mütter unterstützen. Für uns ist die Gemeinschaft in Sumpfohren sehr wichtig und wir wollen diese nicht nur durch kirchliche Veranstaltungen bereichern“, so Ulrike Schöndienst vom Gemeindeteam.

Spenden sind erwünscht

Doch zuvor muss noch einiges geklärt werden: Unter anderem muss ein Trägers für die Krabbelgruppe gefunden werden sowie die Nutzung der Räume abgestimmt werden. Des Weiteren sollten noch Spielsachen für die gemeinsame Nutzung angeschafft werden: „Selbst wenn wir den Raum des Gemeindeteams im Kindergarten nutzen dürfen, fehlen uns aktuell noch Spielsachen für unsere Krabbelgruppe„, so Lisanne Schöndienst. Selbstverständlich werden die Eltern selbst zur Gestaltung der Räumlichkeiten und Spielsachen beitragen, trotzdem wären Sach- oder Geldspenden eine große Entlastung.