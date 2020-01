von Gabi Lendle

Mit der Ausstellung im neuen Jahr widmet sich das Stadtmuseum dem Werkstoff Papier und somit zwei Künstlern, die ihre Arbeiten damit ganz unterschiedlich ausstatten. Ein gemeinsamer Titel fällt deshalb schwer und somit lautet die Einladung an die Freunde der Kunst ganz simpel „Papier dreidimensional“ und „offensichtlich Papier“ –Arbeiten von Josef Bücheler und Anja Kniebühler. Der Titel lässt erahnen, um was es geht. Die Arbeiten der beiden Künstler, die aus zwei unterschiedlichen Generationen stammen, haben eines gemeinsam: Sie sind sowohl in ihrer Darstellungsform einfach und reduziert gehalten und benötigen zum Werkstoff Papier kaum zusätzliches Material um dennoch eine unglaubliche Wirkung zu erzielen.

Zwei, die sich verstehen, obwohl sie sich vorher nicht kannten. Das Stadtmsueum hat sie zusammengebracht und ist das Wagnis eingegangen mit zwei Künstlern eine Doppelausstellung zu initieren. Links der 82-jährige Josef Bücheler mit seiner 53-jährigen Kollegin Anja Kniebühler im regen Gespräch.

„Ein Abend wie der heutige ist eine besondere Herausforderung für unser Haus“, mit diesen Worten begrüßte Joachim Seidel, Vorsitzender des Förderkreises Stadtmuseum, die vielen Gäste, die zu der Vernissage gekommen waren. Denn die beiden Künstler lernten sich erst mit dieser Ausstellung kennen und waren erstaunt, wie gut ihre Werke arrangiert waren und zusammen harmonieren.

Eine wundervolle Einstimmung auf dieses Ereignis bildeten sowohl die wundervollen Musikbeiträge, die Celine Esterle mit großem Können an ihrer Harfe beisteuerte, als auch die gesprochenen Worte der Kuratorin Ariane Faller Budasz.

Josef Bücheler

Der 82-jährige und in Rottweil lebende Josef Bücheler arbeitet fast täglich in seiner Werkstatt. Seine bisherigen aufgelisteten Ausstellungen und Auszeichnungen füllen drei Din A4-Blätter. Er zeigt, wie spannend es sein kann den bedruckten Informationsträger „Papier“, bestehend aus bunten Zeitungen, banalen Werbeprospekten, beschriebenen Blättern und mehr nach Ablauf ihrer Aktualität in einer Art von „Upcycling“, also als Wiederverwertung, in seine Kunst einfließen zu lassen. Sehr einfach gehalten sind auch die weiteren Ausgangspunkte seiner Arbeiten, die sowohl in kleine zierliche Gebilde als auch in monumentale Werke münden. Weidenzweige und allerhand Äste, Erde, Asche, Seile und Leim sind die Materialien, die er benötigt. Mit einem Skelett aus Zweigen entstehen körperhafte und räumliche Objekte.

Anja Kniebühler

Die 53-jährige Malerin und Zeichnerin Anja Kniebühler bearbeitet „ihr“ Papier akribisch mit unterschiedlichen Nadeln sowie mit Öl, Tusche und Aquarell in minimalistischer Farbgebung. Die Stichzeichnungen werden in bewundernswerter Fleißarbeit von der Rückseite vorgenommen. „Durch das Zerstören des Papiers entsteht ein erweitertes Formbild, das sich je nach Lichteinfall von einer Fläche zu einem Relief verändert“, sagt die Künstlerin. Ihre Bildsprache soll lediglich an etwas erinnern. Ihre Darstellungen gleichen Gebilden aus der Unterwasserwelt aber auch Motiven aus der Pflanzen- oder Tierwelt. Mit ihren Arbeiten will Anja Kniebühler an die Grenze der Wahrnehmung gehen. Das einfache Hinschauen ist zu schade. In dieser Ausstellung wird man aufgefordert, all diese Arbeiten aus Papier der beiden unterschiedlichen Kunstschaffenden wahrzunehmen und einen Blick unter die Oberfläche zu wagen.

Die Ausstellung

Die Ausstellung Josef Bücheler: Papier dreidimensional / Anja Kniebühler: Offensichtlich Papier ist bis zum 26. April 2020 im Hüfinger Stadtmuseum zu sehen. Außerdem gibt es ein Künstlergespräch mit Josef Bücheler und Anja Kniebühler. Und zwar am Sonntag, 29. März, um 15 Uhr.