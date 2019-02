Bevor die Narren zur Fasnet über die Straßen der Stadt springen, hat das Fest vor der Fastenzeit in den sozialen Medien bereits volle Fahrt aufgenommen. Und ganz besonders in Hüfingen. Dort vergeht kaum ein Tag, ohne dass nicht eine neue Narretei ihren filmischen Weg ins Internet findet. Aber was hat es damit auf sich?

Die Narrenbaum-Challenge

Unter dem Schlagwort Hüfinger Narrenbaum-Challenge (engl.: Herausforderung) gruppieren sich immer weitere Videos von Hüfinger Vereinen und Privatpersonen auf Facebook, die einen ganz eigenen Narrenbaum errichten oder schmücken. Erstmals gestartet wurde eine solche Aktion 2018 von der Hüfinger Stadtverwaltung. Damals wurden die Vereine dazu aufgerufen, das Dante-Mine-Lied zum Besten zu geben. Natürlich vor laufender Kamera. Das Ganze wurde dann veröffentlicht. Die Stadtverwaltung macht den Auftakt, die Narrenzunft folgt, der Bürgermeister, die Feuerwehr – "Das ist wie eine Lawine. Jeder Ast nominiert dabei einen weiteren", erklärt Thomas Schmid, Zunftmeister der Hüfinger Narrenzunft.

Auch der Hanselbrunnen ist mit einem Baum aus der Challenge geschmückt. Die Berghexen haben hier die Challenge umgesetzt. | Bild: Simon, Guy

Schneeball-Effekt

Das Besondere daran: Mit jeder Veröffentlichung wurden zwei weitere Teilnehmer nominiert, ebenfalls solch ein Video herzustellen und weiter zu nominieren. Daran geknüpft auch eine Bedingung: Wem es nicht gelingt, das Video in einer bestimmten Zeit hochzuladen, muss Mohrenköpfe für die Hüfinger Kindergartenkinder zur Verfügung stellen. Die Aufgabe wandert schließlich durch die ganze Stadt – und auch erfolgreiche Teilnehmer spenden Mohrenköpfe. "Die Läden im Stadtgebiet hatten keine Mohrenköpfe mehr. Die wurden alle aufgekauft", erklärt Schmid. Es sind schließlich so viele, dass auch beim Kinderumzug am Donnerstag noch welche verschenkt werden. Auch bei der Schulbefreiung gibt es 2018 Mohrenköpfe.

Den Anfang nimmt das Ganze im Hüfinger Rathaus

Dort machen sich vor der Fasnet Bürgermeister Michael Kollmeier und Tourismusamtsleiterin Susanne Bucher Gedanken, was die Stadt in den sozialen Netzwerken zu den närrischen Tagen machen könnte. "Mir ist aufgefallen, dass das Dante-Mine-Lied nirgends abrufbar ist. Also musste ich meinen eigenen Weg finden, um es zu lernen", sagt Kollmeier. Das habe man schließlich mit einem Wettbewerb verknüpft, der äußerst erfolgreich läuft: "Das ging weit über unsere Vorstellung hinaus. Auf der ganzen Südbaar war das Thema", so der Bürgermeister. Umso mehr freue er sich, dass jetzt abermals so etwas gestartet wurde. "Wir hatten auch schon eine Idee, die Narrenzunft ist uns allerdings zuvorgekommen", so Kollmeier. Die Stadt habe sich mittlerweile auch beteiligt, im Rathaus befindet sich bereits ein Narrenbaum, sogar noch vor dem eigentlichen Aufstellen des großen.

Das Hüfinger Rathaus hat bereits vor dem Stellen des großen Narrenbaumes einen ganz eigenen: Er wurde bei der Fasnet-Challenge dort aufgehängt. | Bild: Jakober, Stephanie

Euros statt Mohrenköpfe

Dieses Mal ebenfalls mit einem wohltätigen Zweck, allerdings in Form von Euros anstatt von Mohrenköpfen. "Ein Narrenrat hat den Vorschlag gemacht, eine weitere Challenge zu starten, nachdem die im vergangenen Jahr so erfolgreich gelaufen ist", sagt Schmid. Er ergänzt: "Dieses Mal sollte allerdings Geld gespendet werden, das dann schließlich zu gleichen Teilen den Hüfinger Kindergärten, auch denen aus den Ortsteilen, zu Gute kommen soll." Startschuss für die neue Herausforderung ist etwa um den 10. Februar. Und wieder läuft es.

Worum geht es in diesem Jahr?

Die Nominierten haben 72 Stunden Zeit, einen eigenen Narrenbaum aufzustellen. Wie Schmid erklärt, könne dazu auch ein Baum benutzt werden, der etwa schon im Garten steht. Obwohl er die neuerliche Challenge gestartet hat, spendet der Hüfinger Narrenrat die ersten 50 Euro für den Topf. Weiter geht es mit Bürgermeister Michael Kollmeier und den Schächerkatzen. Der Bürgermeister bietet dabei sogar zwei Videos auf. Eines davon, um Spannung aufzubauen. Zu sehen ist das Stadtoberhaupt, mit der Motorsäge auf den Weg in Richtung eines Baumes. Schließlich der sichtbare Erfolg: Im Eingangsbereich des Rathauses hängt der verzierte Baum.

Die drei Tage Zeit brauche eigentlich keiner der Teilnehmer, sagt Schmid. "Die sind meistens alles schon vorher fertig. Gespendet wird aber trotz Erfolg. Die 1000-Euro-Marke ist bereits geknackt.

Ein weitere Baum in der Hinterstadt: Schwarz-rot-gold haben den die Altstadt-Teufel geschmückt. | Bild: Simon, Guy

Alle Beiträge sind schön

Einen Favorit unter den Beiträgen hat der Zunftmeister keinen: "Die sind alle schön." Vor allem gefällt ihm, wie die Fasnet ihre ganz eigene Magie auch im digitalen Bereich entfaltet. "Ich habe mir kürzlich mal einige Beiträge der Challenge von 2018 angeschaut. Die Scheremanne sind dabei auf der ganzen Welt verstreut und haben von überall ihre Videos geschickt, um mitzumachen. An der Fasnet kommen eben alle wieder zusammen."

Ob sich die digitalen Herausforderungen auch in Zukunft dauerhaft etablieren, weiß Schmid nicht: "Ich denke, es gibt nächstes Jahr sicher noch eine. Das geht sicher zwei bis drei Jahre weiter. Man braucht natürlich auch immer gute Ideen." Die scheint es in Hüfingen definitiv zu haben.