Den Prüfungen für das bronzene Leistungsabzeichen haben sich Michelangelo Rastrello am Schlagzeug und Gabriel Knoll am Waldhorn von der Bläserjugend Hausen vor Wald erfolgreich in Bräunlingen gestellt. Die Vorbereitungen für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen erfolgte durch Arno Stier und Klaus Baader. Die Ausbildung von Jungmusikern genießt bei der Musikkapelle Hausen vor Wald einen hohen Stellenwert.