Nach Zerstörungen im ehemaligen Hüfinger Gasthaus: Die Fasnet im Löwen ist gesichert

Ein 27-Jähriger hatte Ende Januar im ehemaligen Gasthaus Löwen gewütet und in seiner Rage vieles kurz und klein gehauen. Jetzt wurde aufgeräumt und die Dekorationsarbeiten für die Fasnet sind in vollem Gange. Aber was wird aus dem Täter?