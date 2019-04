Eigentlich hatte Egon Bäurer von Musik keine Ahnung: "Ich habe damals nur gerne Musik gehört – auch Blasmusik", blickt der Vorsitzende des Musikvereins Behla auf die Zeiten zurück, als es in dem Hüfinger Stadtteil keinen entsprechenden Verein gab. So lange ist das noch gar nicht her, denn während von den benachbarten Kapellen schon viele auf ihr 100-jähriges Bestehen zu gehen oder es schon gefeiert haben, ist der jüngste Musikverein des Schwarzwald-Baar-Kreises gerade einmal 31 Jahre alt.

Den Wunsch, einen Musikverein zu gründen, gab es in Behla allerdings schon lange: "Wir haben jahrelang gerätselt, warum vor uns keiner einen Musikverein gegründet hat", blickt der Vorsitzende zurück. Vielleicht einfach, weil es keiner gemacht hat. Doch am 30. März 1988 war es dann so weit: Der Musikverein Behla wurde aus der Taufe gehoben und Egon Bäurer zum Vorsitzenden gewählt. Seither hat er die Musiker angeführt: Der Verein wuchs nicht nur in der Zahl seiner Mitglieder, sondern steigerte auch sein musikalisches Niveau.

Mehr als drei Jahrzehnte führte Egon Bäurer der Verein

31 Jahre stand der heute 64-Jährige an der Spitze – doch am Freitag ist Schluss. Nicht weil er muss, er keine Lust mehr hat oder ihm der Musikverein nicht mehr am Herzen liegt. Ganz im Gegenteil: Bäurer hört gerade deswegen auf. "Ich höre auf, weil mir der Verein so am Herzen liegt und es nun an der Zeit ist, ihn an die nächste Generation zu übergeben", sagt der Leiter der Blumberger Realschule. Schließlich sei der Zweitälteste im Vorstand gerade einmal 32 Jahre alt und damit auch 32 Jahre jünger als er. Leicht fällt ihm der Abschied trotzdem nicht, ein bisschen tut es auch weh. Denn die Musik spielte bei ihm immer eine große Rolle: Dienstagabend war die Probe stets Pflicht und auch wenn er als Schulleiter und zu Zeiten, als er Ortsvorsteher war, sehr eingespannt war: Gefehlt hat er so gut wie nie. Viele Stunden hat er in den Verein investiert – "doch ich habe auch viel zurückbekommen."

Aber Egon Bäurer trennt sich ja nur vom Vorstandsamt, denn die Klarinette wird er weiterhin in den Reihen seiner Musiker spielen. Dabei dachte er am Anfang noch nicht einmal daran, dass er auch in der Kapelle mitspielen werde: "Ich dachte ursprünglich, dass ich den Vorsitzenden mache, aber keine Musik", erinnert er sich an die Anfangszeit. Doch schon nach zwei Wochen merkte er, dass das nichts wird. Also drückte der Lehrer die Schulbank und lernte mit 33 Jahren noch das Klarinettespielen. "Das war ganz schön beschwerlich." Doch so wie Bäurer ging es vielen der 25 Mitglieder der ersten Stunde. Kaum einer hatte Erfahrungen mit einem Instrument. "Wenn man damals durchs Dorf gelaufen ist, hat man aus vielen Häusern die Tonleiter gehört."

Musikverein ist ein wichtiger Bestandteil von Behla geworden

Heute kann man sich in Behla den Musikverein nicht mehr wegdenken. Offizielle Anlässe, die Fasnet oder die eigenen Konzerte: Die Bevölkerung steht hinter ihrem Musikverein. Und das war schon vor der Gründung so. "Ich bin damals mit meinem Stellvertreter Klemens Götz von Haus zu Haus gezogen, um Spenden für unseren Verein zu sammeln", sagt Egon Bäurer. Die Summe zeigt die Begeisterung für einen eigenen Musikverein und auch die Erwartungen, wenn der Lehrer Bäurer das in die Hand nimmt, es schon etwas wird: 12 000 Mark kamen so zusammen. 10 000 Mark gab noch die Stadt Hüfingen dazu. Mit dem Geld konnten Instrumente angeschafft und die Ausbilder bezahlt werden.

Mittlerweile haben in Behla viele eine musikalische Ausbildung: Rund 60 Mitglieder hat die Kapelle und auch Nachwuchsarbeit wird groß geschrieben. Doch noch wird nicht jeder Einwohner mit seiner Geburt auch automatisch Mitglied im Musikverein. Da blickt man doch ein bisschen bewundernd hoch auf den Fürstenberg, wo der Patenmusikverein quasi das ganze Dorf als Mitglied hat. Aber den Verein gibt es ja auch schon ein bisschen länger: "Die Fürstenberger sind schon unser Vorbild und für meinen Nachfolger muss es ja auch noch Ziele und Visionen geben", sagt Bäurer. Denn auch wenn er nach 31 Jahr als Vorsitzender aufhört: "Es wird weitergehen beim Musikverein."