von Rainer Bombardi

Es war unmittelbar nach der Konzertpause, als die Musikkapelle Fürstenberg den zweiten Teil ihres Frühjahrskonzerts mit einer Ehrung eröffnete, über die nur wenige in der Vorstandschaft etwas wussten. Bürgermeister Michael Kollmeier war ans Rednerpult geschritten, um mit Patrick Seiferle einen Musiker auszuzeichnen, der sich in 20 Jahren als erster und stellvertretender Vorsitzender, und in seiner Funktion als Ausbilder am Waldhorn, große Verdienste um eine erfolgreiche Entwicklung der Musikkapelle Fürstenberg erwarb.

Vorsitzende Melanie Vollmer und Bürgermeister Michael Kollmeier gratulieren Patrick Seiferle (Mitte) zum Erhalt der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. | Bild: Rainer Bombardi

Motor für das Bergfest

Kollmeier bezeichnete Seiferle als einen der Motoren der Weiterentwicklung des Bergfestes. Er lobte seine Mitwirkung in diversen Hornformationen und sein Geschick, die jungen Musiker auf einem hohen Niveau auszubilden. Vier Träger des goldenen Leistungsabzeichens im Hornregister gehen bislang auf das Konto von Ausbilder Patrick Seiferle. Kollmeier zeichnete Seiferle für seine Verdienste mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg aus. Vorsitzende Melanie Vollmer lobte die hundertprozentige Verlässlichkeit des Geehrten in allen Belangen rund um die Musikkapelle.

Eine weitere Ehrung ging an den ehemaligen Schlagzeuger Norbert Straub, der im Vorjahr nach 42 Jahren seine aktive Karriere in der Musikkapelle beendete und sich nun Ehrenmitglied nennen darf. In den 1990er-Jahren war Straub im Vorstand der Bläserjugend und der Musikkapelle aktiv.

DAs Publikum belohnt die Auftritte der Orchester mit lang anhaltendem Applaus. Dirigent Matthias Mayer nimmt die Zuhörer mit seinen Musikern auf eine spanische Konzertreise mit. | Bild: Rainer Bombardi

So war das Konzert

Mehrere Hundert Zuhörer in der Festhalle Hüfingen erlebten bereits während des Auftrittes der Gäste des Musikverein Brigachtal im ersten Konzertteil ein Programm das sich von konzertanter zur populären Musik erstreckte. Im zweiten Teil entführten die Gastgeber ihr Publikum unter der Leitung ihres Dirigenten Matthias Mayer nach Spanien. Dort angekommen erlebten sie auf hohem Niveau eine musikalische Reise entlang charakteristischer Stilelemente der spanischen Folklore. Selbst während der beiden Zugaben blieben die Musiker der iberischen Halbinsel treu, was auf die Zuhörer wie eine Verlängerung ihres Spanienaufenthaltes wirkte.

Reise durch Spanien

Mayer wählte zum Konzertauftakt mit "Vita for Musica" ein Stück, das für die Gemeinschaft des Orchesters sinnbildlich war und in seinem Titel das ausdrückte, wofür eine Mehrheit der Fürstenberger ihre Freizeit investiert. Mit ihren zahlreichen bekannten Melodien und rasant vorgetragen Passagen tauchte die "Carmen Fantasy" als stimmungsvoller Zusammenschnitt von Georg Bizets Oper, die Zuhörer noch tiefer in den Alltag spanischer Lebensphilosophie ein. Der lebhafte spanische Marsch "Pasodoble" kam mehrfach zu Ehren und überraschte durch die progressive Art mit der die Musikkapelle ihn präsentierte. Temporeich und voller Überraschungen steckte das dreiteilige Konzertwerk Hispaniola, in welchem die Musiker die Stimmungen von Seefahrer Christoph Kolumbus während seiner Reise nach Amerika pittoresk wiedergaben. "Blaze away" erinnerte schließlich an den spanisch-amerikanischen Krieg, der um die Philippinen tobte.