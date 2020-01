von Rainer Bombardi

Die letzten Klänge eines Weihnachtsklassikers wehten durch die Hüfinger Pfarrkirche St. Verena, als anhaltend lautstarker Beifall für ein Chor- und Orchesterkonzert aufbrandete, das ein feierliches und pompöses Ende der zurückliegenden Weihnachtszeit bildete.

Internationale Lieder zur Winter- und Weihnachtszeit

Zum wiederholten Male war es Gesamtleiter Hubert Stinner mit seinen Chören und instrumentaler Begleitung durch die Cappella Vivace und Organist Patrick Bäurer gelungen, den Glanz der Festtage mit seinem Konzert fortzusetzen. Dafür wählte er in diesem Jahr ein Repertoire, das sich aus internationalen Liedern zur Winter- und Weihnachtszeit und selten gehörten Messen zu einem Ganzen zusammenfügte. Stinner konzipierte das Programm mit Gesangsbeiträgen und Liedern, in das sich die Solopassagen von Sopranistin Estelle Rech, Tenor Lars Schulze und Bariton Tom Mählich besonders gut integrierten.

Ein Loblied auf den Chorgesang

Das Konzert ermöglichte während 80 Minuten, sich noch einmal Zeit zur Besinnung zu gönnen und von der Hektik des Alltags zu entspannen. Die prächtig und festlich erstrahlende Weihnachtsdekoration in der Kirche trug ein Übriges zur Stärkung dieses Effektes bei. Die Konzertveranstaltung zu Beginn des Jahres wirkte wie ein Loblied auf den Gesang und zeigte auf, dass es möglich ist, auch die junge Generation für den Gesang zu begeistern. Den Auftakt gestalteten der Chor der Gesangsklassen sowie der Jugend- und Kammerchor des Fürstenberg-Gymnasiums.

Solist Lars Schulze präsentiert die Bach-Kantate „Jesu, Dir sie preis“. | Bild: Rainer Bombardi

Stinner setzte im ersten Teil in der Wahl des Repertoires auf internationale Traditionals und moderne Lieder aus der Weihnachtszeit. Mit der von Lorenz Maierhofer arrangierten „Ethno-Mass for Peace“ wählte er ein hoffnungsfroh erklingendes Werk, das mit interkultureller Chormusik zwischen Spiritual und afrikanischem Gospel die Friedensbotschaft verbreitete.

Musik aus Frühklassik und Barock

Für den zweiten Konzertteil wählte Stinner mit der Sankt Leopoldsmesse von Johann Michael Haydn ein Stück aus der Zeit der Frühklassik, das der Frauenchor der Baar in Begleitung der Cappella Vivace melodiös und mit reichlich Harmonie wiedergab. Die Bach-Kantate „Jesu, dir sei Preis“ entführte die Zuhörer in der bis auf den letzten Sitzplatz belegten Pfarrkirche in die Hochphase barocker Musik.

Der katholische Kirchenchor Hüfingen trägt gemeinsam mit dem Frauenchor der Baar mit der Messe in C-Dur von Anton Diabelli zum Gelingen des Konzertes bei. | Bild: Rainer Bombardi

Gemeinsam mit dem Frauenchor der Baar setzte der katholische Kirchenchor den festlichen Charakter des Konzertes mit der Messe in C-Dur des in der Zeit der Wiener Klassiker lebenden Anton Diabelli fort. Ausdrucksstark und mit sonorem Klangvolumen präsentierte er unterstützt vom Streichorchester und Trompetenklängen die sechs charakteristischen Teile einer Messe.

Im Jubilate Deo des barocken Maestros Johann Joseph Fux setzten die Chöre noch einmal ihre gesamte Stimmgewalt ein. Dass sie sich auch auf die leisen Töne verstehen, gaben sie beim weihnachtlichen „Transeamus usque Bethlehem„ zu Gehör.

Hubert Stinner ist am Dreikönigstag Gesamtleiter und Initiator der Chor- und Orchesterkonzerte in der Pfarrkirche St. Verena. | Bild: Rainer Bombardi

Unmittelbar nach Konzertende präsentierten sich alle Akteure noch einmal den Zuhörern, die mit Applaus nicht geizten. Das Chor- und Orchesterkonzert war als festlicher Ausklang der Feiertage in den Herzen der Zuhörer angekommen. Konzertleiter Hubert Stinner war nach monatelanger Vorbereitung die Erleichterung über ein gelungenes Konzert anzumerken, als er dem Publikum für den großen Beifall dankte.