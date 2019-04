von SK

Dem Rotkreuz-Ortsverein Mundelfingen ist es gelungen, alle Lücken in den Vorstandsämtern zu schließen. Das betonte der Vorsitzende Wihelm Butschle, der im Rahmen der Mitgliederversammlung. Damit können sich die engagierten Erstretter auch künftig mit ihrem wertvollen Dienst in die pulsierende Mundelfinger Dorfgemeinschaft einbringen. Zu den Besuchern der Versammlung gehörten Ortsvorsteher Michael Jerg und Gemeinderat Adolf Baumann. Die besondere Verbundenheit mit dem Mundelfinger DRK unterstrichen Markus Welte und Dominik Rosenfelder als Vertreter der Feuerwehr.

Butschle war vor einem Jahr in die Position des Vorsitzenden gewählt worden. Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Rudolf Glunk im Januar 2015 hatte man lange vergeblich nach einem Nachfolger gesucht. Der neue Kassierer Thomas Hauger stellte den Kassenbericht vor. Eine vorzügliche Tätigkeit bescheinigte ihm das dicke Lob des Kreisvorsitzenden Bernd Uphaus.

Kritische Anmerkungen hatte Bereitschaftsleiterin Martina Schulz. Sie sah auf das DRK, aber auch auf die Landjugendgruppe Mundelfingen viel Arbeit zukommen. Bei ihrem Ausblick beschäftigte sie sich auch mit dem anstehenden Mega-Event in Mundelfingen, dem Kreiserntedankfest. Sie appellierte an die Organisatoren, die aktuell sich immer mehr verschärfenden Sicherheitsvorkehrungen ernst zu nehmen und alle behördlichen An- und Nachfragen zeitnah zu beantworten. Die Federführung für die Dienste des DRK obliegt bei dieser Großveranstaltung der Kreiseinsatzleitung. Trotzdem erwartet die Mundelfinger Kräfte eine ganz besondere Belastung in dieser Festwoche.

Fritz Bader und Daniel Mittner wählte die Versammlung einstimmig zum Delegierten und Ersatzdelegierten zur Kreisversammlung. Über besondere Aktionen im zurückliegenden Vereinsjahr berichtete Schriftführerin Christel Müller. Höhepunkte waren die gemeinsame Jahreshauptprobe mit der Feuerwehr auf dem Sportgelände, die Blutspendeaktion im Advent und die Seniorenfastnacht im Sportpub, so die Bilanz.