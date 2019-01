von Rainer Bombardi

Mundelfingen – Vor einem spannenden Jahr steht die Musikkapelle Mundelfingen, die ihren Blick optimistisch in die Zukunft richtet. Der Auftakt mit der Veranstaltung des Dreikönigstheaters war gelungen. Mehrere hundert Zuschauer waren einmal mehr von der schauspielerischen Qualität der Theatergruppe begeistert. Nun steht als nächster Schritt die Suche nach einem ambitionierten Dirigenten anr, der bereit ist, eine motivierte Musikkapelle zu leiten. "Wir sind für alle Musikrichtungen offen, haben ein Repertoire, das von traditioneller bis moderner Blasmusik reicht, und fordern uns gerne im konzertant-symphonischen Bereich": Vorsitzender Markus Trenkle sichert der neuen musikalischen Leitung auf Anhieb eine Reihe spannender und herausfordernder Aufgaben zu.

"Wir freuen uns auf musikalische Herausforderungen." Markus Trenkle, Vorsitzender der Musikkapelle Mundelfingen. Bild: Rainer Bombardi

Das nächste Jahreskonzert steht im November im Terminkalender. Der oder die Neue am Taktstock hat die Möglichkeit, den kompletten musikalischen Ablauf des Konzerts entsprechend dem musikalischen Niveau der Kapelle zu gestalten. Dieses Niveau stuft Trenkle auf Mittel- bis Oberstufenniveau ein.

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist die Teilnahme am Kreiserntedankfest, welches im Herbst die Landjugend Mundelfingen veranstaltet. Am größten Fest, das der Landkreis veranstaltet, besteht eine weitere Chance, um sich positiv zu präsentieren. Im Juli gibt es während der Abendserenade auf dem Schulhof die Gelegenheit, die Zuhörer mit einem unterhaltsamen Platzkonzert auf die Sommerferien einzustimmen.

Saxophonist Wilfried Föhrenbacher übernimmt bis zum Antritt des neuen Dirigenten die musikalische Leitung der Musikkapelle Mundelfingen.

"Wir nehmen an diversen weiteren Veranstaltungen teil und haben eine 33 Mitglieder starke Bläserjugend, die die Basis für eine erfolgreiche Zukunft bietet", so Trenkle. Die Hauptkapelle zählt rund 45 Orchestermitglieder, die mit einem Alter zwischen zwölf und 70 Jahren in der Lage ist, generationenübergreifend ein Programm zu gestalten.

Probenabend zur Disposition

Trenkle nennt überdies die Flexibilität im Verein als Vorteil. Man sei bereit, über eine Verlegung der wöchentlichen Probenabende zu diskutieren. Momentan finden diese am Freitag und vor allem vor bedeutenden Aufritten am Dienstag im Probelokal statt. Der oder die Neue am Dirigentenpult sollte zudem im zwischenmenschlichen Bereich mit der Musikkapelle harmonieren und wenn notwendig die Musiker mit konstruktiver Kritik fördern und fordern.

Das sind jene Punkte die nach dem Herbstkonzert im vergangenen Jahr den Ausschlag für die Trennung von Andreas Scheideck gaben. "Da mehrere langjährige und junge Musiker als einzigen Ausweg eine Kündigung der Mitgliedschaft sahen, mussten wir handeln": Trenkle kennt diverse Beispiele von Vereinen, die diesen Zeitpunkt verpassten und nun um ihre Existenz kämpfen. Davon sind die Mundelfinger meilenweit entfernt.

In Wilfried Föhrenbacher haben sie einen Musiker in ihren eigenen Reihen, auf den stets Verlass ist. Er ist nicht nur Leiter der Hardegger-Musikanten, sondern übernimmt als Vizedirigent die Leitung, wenn die musikalische Leitung aus privaten oder Termingründen keine Zeit hat. Vielfach ist dies über die närrischen Tage der Fall und nun auch bis zum Amtsantritt eines neuen Dirigenten.