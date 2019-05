von Rainer Bombardi

In der Erfolgsspur bleiben die Landfrauen Mundelfingen, deren nahezu komplette Neubesetzung der Vorstandsämter wie am Schnürchen lief. Bestens vorbereitet von der aktuellen Vorstandsspitze um Claudia Springindschmitten, Christine Harms-Höfler und Kassiererin Marlies Mittner, die 18, 21 und 24 Jahre dem Vorstand angehörten, entwickelten sich die Wahlen zur reinen Formsache.

Vereinszukunft langfristig gesichert

Ortsvorsteher Michael Jerg sprach von einem „bedeutenden Tag für den Ort“. Der nahezu fließende Vorstandswechsel ging mit einer Verjüngung einher, die langfristig die Zukunft des Vereins sichert. Das neue Duo an der Vorstandsspitze bilden Manuela Mäder und Sabrina Trenkle.

Zwei teilen sich das Kassiererinnen-Amt

Ein Duo zeichnet sich in Zukunft auch für die Finanzen verantwortlich. Das Amt der Kassiererin teilen sich Anja und Corinna Mittner auf. Neue Schriftführerin ist Anja Kuttruff-Bäurer, das Team der Besitzerinnen bilden Beate Merz, Gisela Merz und Melissa Steinmann. Damit der Draht der Vorgängerinnen zum Vorstand nicht komplett abreißt, wählte die Versammlung Claudia Springindschmitten und Christine Harms-Höfler zu neuen Kassenprüferinnen.

Eckpfeiler der Dorfgemeinschaft

Aufgabe des neuen Gremiums ist es nun, die von ihren Vorgängerinnen erzielten Erfolge mit Engagement auszubauen und und mit neuen Ideen weiter zu entwickeln. Die Landfrauen präsentierten sich auch im vergangenen Jahr als ein Eckpfeiler der Vereins- und Dorfgemeinschaft, dem es immer wieder aufs Neue gelingt, mit seinen Programmen und Aktionen alle Generationen anzusprechen.

Ein „Gewinn für die Gemeinde“

Ortsvorsteher Michael Jerg erwähnte exemplarisch den von den Landfrauen organisierten und diversen weiteren Vereinen unterstützten Seniorennachmittag als einen „Gewinn für die Gemeinde“. Das Seniorenturnen ist längst ein Dauerbrenner und die Aufteilung in ein Sommer- und ein Winterprogramm eine günstige Gelegenheit, für jeden Geschmack etwas anzubieten. Die Landfrauen als Aktivposten und Bereicherung für Mundelfingen und im Bezirk lobte auch Gerlinde Hofacker vom Bezirksvorstand.

Wanderungen und ein Grillfest

Sabrina Trenkle präsentierte das Sommerprogramm, das mit einer Abendwanderung nach Döggingen am 21. Mai und der Bezirkswanderung in Nordhalden am 25. Mai startet. Nach dem Vorjahreserfolg übernimmt der Verein auch 2019 die Bewirtung an Fronleichnam. Im Juli folgt eine Abendwanderung ins Wutachtal und Anfang August steht das Familiengrillfest im Terminkalender.