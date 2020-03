von Rainer Bombardi

Die Feuerwehrabteilung Mundelfingen zählt aktuell 29 Aktive und sieben Mitglieder in der Altersmannschaft. Im „Sportpub„ nutzte Kommandant Markus Welte die Gelegenheit, um den Einsatzkräften für ihr mehr als 1000 Stunden bei Probeneinsätzen und in über 500 Einsatzstunden geleistetes Engagement zu danken. Ein Großteil der Einsatzstunden entfiel dabei auf einen Vollbrand, bei dem ein komplettes Gebäude bis auf die Grundmauern niederbrannte. „Auch für uns war dieses Ereignis eine neue Erfahrung“, so Welte, der zudem auf die Löscharbeiten verwies, die aufgrund des Brandes bis in den Folgetag hinein notwendig waren. Weitere Einsätze führten in Kooperation mit der Abteilung Hüfingen nach Sumpfohren und waren auf Grund eines Fehlalarms notwendig.

Ein Aushängeschild erfolgreicher Mundelfinger Probenarbeit waren auch die Teilnahmen an den Leistungswettbewerben in Hüfingen. Zweimal Gold und einmal Bronze, so lautete die Bilanz der effektiv agierenden Feuerwehrabteilung.

Wechsel im Kommando

Bereits heute steht für das kommende Jahr ein Wechsel im Kommando der Feuerwehr fest. Dominik Frauenhofer, der im Lauf des Vorjahres das Amt des Kommandanten in der arg ins Schlingern geratenen Grüninger Wehr übernommen hatte, übergibt das Amt des Vize-Kommandanten in Mundelfingen einem Nachfolger.

Truppe will Begeisterung wecken

Ein weiteres Ziel, das sich die Mundelfinger Abteilung für das kommende Jahr setzt, betrifft die Mitgliederwerbung. Welte plant in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss eine Werbekampagne, deren Ziel es ist, neue Mitglieder für die Aufgaben einer Feuerwehr zu begeistern. Gemeinsame Proben mit der Abteilung Stadt zur Stärkung der Gemeinschaft stehen ebenfalls auf der Agenda. 2021 steht zudem die Teilnahme am Narrentreffen an, wo sich die Abteilung Mundelfingen mit einer Besenwirtschaft beteiligen wird.

Treue Wehrmänner geehrt

Markus Welte ernannte Patrick Seidel zum Feuerwehrmann. Eine städtische Ehrung für 50 Jahre Mitwirkung in der Abteilung Mundelfingen erhielten Konrad Glunk und Helmut Trenkle.