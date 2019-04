von Ferdinand Harich

Als Kaiser Wilhelm II. das Deutsche Reich regierte und für sein Volk einen "Platz an der Sonne" suchte, taten sich in dem kleinen Baardörfchen Mundelfingen eine Handvoll Männer zusammen und hoben den Gesangverein Eintracht aus der Taufe. Gesangvereine erlebten damals einen regelrechten Boom und standen auch für die Emanzipation des Bürgertums von Klerus und Adel. "120 Jahre sind schon eine Marke." Mit diesen Worten kommentiert Martin Springindschmitten, der Vorsitzende des Männerchors, das anstehende Vereinsjubiläum. Das gemeinsame Singen in der Probe mache immer noch sehr viel Spaß, erzählt er. Gebhard Merz, der schon seit über 50 Jahren bei der Eintracht seine Stimme erhebt, nickt zustimmend: "Wir sind für unsere Geselligkeit bekannt und dass wir auch mal länger verhocken."

Der Dirigent Daniel Kübler probt zusammen mit dem Pianisten Huba Santa eine musikalische Einlage, die am Wunschkonzert aufgeführt wird. | Bild: Ferdinand Harich

Personell sei der Verein im Moment noch gut aufgestellt, so Merz. Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahrzehnten relativ konstant geblieben. "Es gibt einen Mangel an Tenören, aber das war schon immer so", fügt Springindschmitten hinzu. Der Mann habe von Natur aus eben eine tiefe Bassstimme.

Mitgliederwerbung bleibt eine Daueraufgabe

Mit dem Nachwuchs sieht es im Mundelfinger Männerchor eher schwierig aus. Deshalb wird immer wieder versucht, neue Mitglieder fürs Singen zu begeistern. "Vor fünf Jahren sind wir durch den Ort gezogen und haben an den Haustüren geklingelt.", erzählt Springindschmitten. Damals habe man sogar acht Mitglieder hinzugewinnen können. Drei seien allerdings wieder abgesprungen.

Musikhochschule Trossingen als Dirigenten-Reservoir

Früher habe der Gesangsverein einen anderen Stellenwert in den Köpfen der jungen Erwachsenen gehabt. "Je nach dem, wie sich der Trend entwickelt, wird es vielleicht wieder lukrativer für die Jugend im Männerchor mitzusingen", hofft Springindschmitten. Der Verein müsse allerdings auch mit der Zeit gehen. "Wir singen schon viele relativ moderne Lieder." Das musikalische Niveau des Chors sei in den vergangenen Jahrzehnten immer gut gewesen, so Gebhard Merz. "Wir haben seit 30 Jahren immer einen Dirigenten von der Musikhochschule in Trossingen gehabt.", erzählt das langjährige Mitglied. Mit dem derzeitigen Dirigenten Daniel Kübler habe man wieder mal einen überaus qualifizierten musikalischen Leiter.

Der Männerchor will ein Männerchor bleiben

Dem 125-Jahr-Fest blicken die Vereinsverantwortlichen zuversichtlich entgegen. "Das 150-Jährige wird ohne Nachwuchs schwierig werden zu erreichen", meint Gebhard Merz. Mit zunehmendem Alter würde das Singen nicht einfacher, erzählt er. Die jüngsten der 25 aktiven Mitglieder sind rund 35, die meisten Sänger jedoch sind zwischen 55 und 65 Jahre alt. "Ich bin seit 25 Jahren der Zweitjüngste", verrät Springindschmitten.

Die Tradition des reinen Männerchors möchte man unbedingt beibehalten. "Damals, als der Verein gegründet wurde, war es nicht üblich, dass Frauen öffentlich auftreten und singen", berichtet Gebhard Merz. Jedoch hätte es in den vergangenen Jahren schon ab und zu bei Konzerten Unterstützung von Frauen gegeben, gibt er zu. Auch bei den zahlreichen Ausflügen und Grillfesten sind die Frauen und Lebenspartnerinnen immer gerne gesehen. Bevor man sich auflöse, würde man auch Frauen in den Chor aufnehmen, meint Springindschmitten mit einem Schmunzeln im Gesicht.