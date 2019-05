von Rainer Bombardi

Zu seinem 120. Geburtstag überraschte der Gesangverein Mundelfingen mit einem Konzert in drei Teilen, das die Zuhörer mit reichlich Applaus und viel Begeisterung belohnten. Wie aus einem Guss präsentierten die Musiker einen Mix aus 16 neuen und in den vergangenen Jahren aufgeführten Liedern und entführten ihr Publikum in das vielfältige Unterhaltungsgenre des Gesangs.

Die Ausstellung zu „120 Jahre Geschichte des Gesangvereins Eintracht“ im Hallenfoyer ist ein Blickfang.

Dirigent Daniel Kübler hatte bei der Programmzusammenstellung ein geschicktes Händchen und sorgte dafür, dass während der dreistündigen Veranstaltung die Spannung immer erhalten blieb. Er selbst war in einer Zwischeneinlage mit seiner Geige zu hören. Im Duett mit Pianist Huba Santa begeisterte er das Publikum. Santa begleitete zum dritten Mal während eines gesamten Konzerts die Sänger am Piano. Einmal mehr verstärkte er mit seinem einfühlsamen Spiel auf den Tasten die Ausdrucksstärke des Gesangs.

Wie der Ruf der Berge

Auch das zweite Zwischenspiel klang nicht alltäglich. Eine Stimmung, die an den Ruf der Berge erinnerte, brachte die Alphorngruppe aus Fürstenberg in die Aubachhalle. Der lautstarke Beifall war auch hier der Lohn für einen lebhaften Auftritt. Der Gesangverein Eintracht Mundelfingen lag an diesem Geburtstagsabend also goldrichtig mit der Wahl seiner Gäste.

Zum Mitsingen

Und die Gastgeber selbst liefen in ihrer Veranstaltung zur Höchstform auf, Die Zuhörer kamen von Beginn an in den Genuss eines Konzertes, das aufgrund der Wahl seiner Lieder immer wieder zum Mitsingen einlud. Dementsprechend wirkte der Titel des ersten Stückes „Sing mit mir“ wie eine Einladung. Nette Begegnungen, ein Abstecher ins Reich der ehemaligen Leipziger Thomanersänger „Die Prinzen“ und die Erkenntnis, dass man Männer einfach mögen muss, beendeten den ersten Teil.

Der Gesangverein Mundelfingen präsentierte sich während seines 120. Geburtstags in Bestform.

Der zweite Konzertteil war geprägt von einem intensiven Solo des Vorsitzenden Martin Springindschmitten. Die „zwölf Räuber“ und ein Ausflug in die emotionale Welt der Melodien südamerikanischer Leichtigkeit begeisterten das Publikum ebenfalls. Ein musikalischer Speisezettel machte im letzten Konzertteil Appetit auf mehr. Im Mittelpunkt standen jedoch ein Czardas und vor allem eine Stippvisite in die Musikwelt des großen deutschsprachigen Schlagerbarden Udo Jürgens. Noch einmal dirigierte Daniel Kübler seine Männer mit großen Emotionen durch das Programm. Nach einer Zugabe schloss sich der Vorhang zum Applaus des Publikums.

Hochkarätige Ehrungen

Das Geburtstagskonzert des Gesangvereins Eintracht bot auch eine geeignete Plattform, um treue Sänger zu ehren. So erhielten Viktor und Hans-Werner Bader für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft eine Verbandsehrung und eine handgemachte Holztafel. Seit 40 Jahren wirkt Ludwig Walz als Sänger bei der Eintracht mit. Georg Welte ist neues Ehrenmitglied.

Werbung für den Gesang

Ein kleiner Publikumsmagnet war auch die bebilderte Ausstellung zur Geschichte des Gesangvereins im Foyer der Aubachhalle. „Wo man singt, da lass dich nieder“ lautete das Motto nach dem Konzert, als die Männer an den Tresen und Bänken erneut zu ein paar Liedern ansetzten. Auch am zweiten Festtag stand Mundelfingen im Fokus des Gesangs. Vom Gottesdienst über den Frühschoppen mit der Musikkapelle bis zum Konzert befreundeter Chöre erlebten die zahlreich erscheinenden Besucher ein Fest, das beste Werbung für den Gesang machte