von Rainer Bombardi

Seit Jahren befindet sich Mundelfingen im Aufwind und freut sich darüber, in den unterschiedlichen Bereichen auf eine tolle Entwicklung verweisen zu können. Ortvorsteher Michael Jerg nutzte in der Silvesterversammlung die Gelegenheit zur Zwischenbilanz, die er mit einem Blick in die Zukunft bereicherte.

Generationen vertragen sich

Zu Beginn rückte er die Leistungen der Dorfjugend in den Vordergrund, die in einem beispiellosen Engagement ein Kreiserntedankfest stemmte, das überregional auf Anerkennung stieß. „Eine lebendige Jugend ist unsere Zukunft“, gründete er einen Erfolg von Hüfingens größtem Ortsteil darauf, dass das Verhältnis zwischen den Generationen passt. Neun Geburten standen im Vorjahr fünf Todesfälle gegenüber, der Kindergarten patzt mit 43 Kindern fast aus allen Nähten, die Außenstelle der Schellenberger Schule boomt und die Zahl der Einwohner erreichte zum Jahresende mit 707 einen historischen Höchststand.

Wachstum auch im Ortskern

Dank der Erschließung des in Südlage liegenden Baugebietes Breiten II stehen für die kommenden Jahre weitere 25 Bauplätze zur Bebauung offen. Ein Glasfaseranschluss und die Möglichkeit zur Nahwärmeversorgung sind in der Erschließung schon inbegriffen. Doch Mundelfingen wächst nicht nur in der Peripherie, auch hinsichtlich der Innenentwicklung finden sich immer wieder neue Interessenten für eine Sanierung des Bestandes oder die Bebauung einer Lücke.

Tourismus auf gutem Weg

Verkehrstechnisch bringt der Anschluss in Richtung Döggingen und an das Breisgau-S-Netz Vorteile. Um weiteren Disharmonien hinsichtlich der Verbindungen in Richtung Realschule Blumberg vorzubeugen, ist geplant, in Gesprächen mit dem Verkehrsverbund bessere Lösungen anzustreben. Ortsvorsteher Jerg bezeichnete den Ort als Eingangstor zur wildromantischen Gauchach- und Wutachschlucht und sieht die Entwicklung im Tourismusbereich auf einem guten Weg. Das Feriendorf ist eine beliebte Adresse für einen Aufenthalt, acht Privathaushalte bieten mit Erfolg Ferienwohnungen an und die Kohlwaldhütte war im vergangenen Jahr für 50 Mieter eine probate Anlaufstelle.

Bürgermeisterstellvertreter Harald Weh (Zweiter von links) ehrt in der Silvesterversammlung Ortsvorsteher Michael Jerg, Hermann Springindschmitten und Ferdinand Bäurer für jeweils 25 Jahre Zugehörigkeit im Ortschaftsrat. Nicht auf dem Bild ist Claus Merz (15 Jahre). | Bild: Rainer Bombardi

Jerg skizzierte die Gemeinde als ein Vorbild in Sachen Ökologie. „Wir haben bezogen auf die Solarenergie einen Eigenversorgungsanteil von 200 Prozent und das Nahwärmenetz Hundsrück plant in 2020 seinen Radius in Richtung Gasthaus „Hirschen“, Aubachhalle, Schule, Rathaus und Kirche zu vergrößern.“ Eine Vorbildfunktion besitzen für den Ortsvorsteher auch die Vereinsaktivitäten, die sich von den Feiern zum 120. Geburtstag des Gesangvereins, über den von den Landfrauen organisierten Seniorennachmittag bis hin zu den Aktivitäten des Sportvereins hinsichtlich Erweiterung des Vereinsheims und des Tennisheims erstreckten. Gebäude und Anlagen in städtischem Besitz erfuhren mit der Sanierung der Feldwege Vieh- und Herbelweg, der Sanierung der Abwasserpumpensammler oder der Erweiterung der Erddeponie eine Optimierung.