Es scheint ein Thema so alt wie die Menschheit. Und mit Sicherheit haben sich schon die Vorfahren in der Höhle darüber geärgert, wenn eine ganz natürliche Hinterlassenschaft an einer eher unüblichen Stelle auftauchte. Heute ist das freilich nicht mehr der Fall, zumindest was die menschlichen Hinterlassenschaften betrifft. Wohl aber bei jenen, die von Hunden beim Spaziergang zurückbleiben.

Beutel eigentlich immer dabei

Eigentlich sollte das gar kein Problem sein, schließlich stehen mittlerweile an viele Orten Hundetoiletten mit entsprechendem Behälter und kleinen Tüten zum Verpacken. Wer sich mit Bello auf die Tour macht, sollte einen solchen Beutel eigentlich immer dabei haben.

Das Problem rund um die Plätze des FC Hüfingen sind dabei vor allem auch die bereits eingepackten Hinterlassenschaften. Zwar befindet sich neben der kleinen Bregbrücke auf dem Weg zum Platz entsprechender Behälter, der wird jedoch wenig benutzt. Viel beliebter ist dabei der kleine Mülleimer neben dem Tennisplatz. Der liegt auf der beliebten Spaziergang-Route und ermöglicht es, einen vollen Beutel nicht unbedingt wieder bis zur Brücke tragen zu müssen.

Das Problem

Die Strecke ist bei Hundehaltern dermaßen beliebt, das der kleine Mülleimer regelmäßig mit Hundebeuteln überquillt. Das geschieht so schnell, dass man mit dem Räumen kaum mehr hinterherkommt. Damit zu kämpfen hat dann vor allem Sigmund Vögtle, der ehrenamtlich als Platzwart beim FC nach dem Rechten sieht und auch den Rasen vor den Tennis-Plätzen mäht. Er leert auch den Mülleimer und weiß nicht mehr, wo er die Mengen loswerden soll. Ein Teil davon wandert so etwa auch mal in den heimischen Müll. Sollte eigentlich nicht notwendig sein: Einige Meter weiter steht der passende Eimer, mit ausreichend Platz und extra dafür vorgesehen.