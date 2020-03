von Rainer Bombardi

Seit 18 Monaten laufen in Hausen vor Wald die Diskussionen um den Mobilfunk. Der Bau eines neuen Mobilfunkmastens auf dem Auenberg sollte eine bessere Erreichbarkeit für die Gemeinde garantieren. Doch in weiten Teilen, insbesondere im Kerngebiet des Ortes, bewegt sich der Ort im Niemandsland.

Schopfheim Im Wald ist ein wachsames Auge gefordert Das könnte Sie auch interessieren

Viele Bürger aus Hausen vor Wald sind enttäuscht über diesen unbefriedigenden Zustand, der ihnen ein Mobilfunknetz mit mangelhaftem Empfang beschert. Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer berichtet von besorgten Anrufern, die ihr Wohndomizil verlassen müssen, um einen besseren Mobilfunkempfang zu erhalten. Andere wiederum sind komplett abgeschnitten von der Außenwelt, insbesondere wenn parallel zu den Mobilfunkproblemen auch noch das Festnetz streikt.

Hüfingen Neues Messgerät in Hüfingen misst Tempo und Lärm Das könnte Sie auch interessieren

Münzer versteht die Bürger, die sich in einer solchen Situation fragen, wo und in was für einem Zeitalter sie momentan leben. Hinzu kommt, dass die Verlegung des Glasfaserkabels und die damit verbundene Möglichkeit eines Anschlusses ans Breitbandnetz auf sich warten lässt. So nimmt der Ärger Tag für Tag zu. Gerade in der aktuellen Lage rund um die Corona-Krise wäre eine gute Erreichbarkeit via Internet, Mobilfunk oder Festnetz wertvoll.

Auch Ortsvorsteher hat große Probleme

„Viele Bürger rufen mich auf dem Festnetz an. Doch wenn ich zu Hause bin, kann ich nur selten abnehmen, da ich keinen Empfang habe,“ erläutert Münzer. Rückrufe erfolgen oft zeitverzögert, was am anderen Ende der Leitung hin und wieder zu Unmut führt.

Strahlengutachten fällt positiv auf

Doch es gibt auch immer wieder Licht am Horizont. Der Stadtverwaltung ist inzwischen bekannt, dass die Ergebnisse des Strahlengutachtens flächendeckend in allen Punkten die maximal erlaubte Belastung unterschreitet. Selbst sie strengeren Gesetzesvorgaben der Schweiz sind unterschritten.

Problem zum Teil auch hausgemacht

Münzer verweist auch auf die unglückliche Entwicklung im Stadtbauamt. „Der ehemalige Stadtbaumeister Leopold Jerger war bezüglich des Mobilfunks mit Sachverständigen im Gespräch. Aufgrund seines abrupten Abgangs gerieten die Gespräche ins Stocken. Sobald sich die Situation wieder normalisiert, hofft Münzer auf eine baldige Besserung der Mobilfunksituation.