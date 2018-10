520 Stunden hat die Hüfinger Feuerwehr investiert, um ihr neues Fahrzeug zusammenzustellen und zu kreieren. Es geht um einen Rüstwagen, von dem es im Schwarzwald-Baar-Kreis zukünftig drei Stück geben soll. Einer wird in Triberg stationiert, einer in Bad Dürrheim und der dritte in Hüfingen, sodass die Donaueschinger Kollegen ihren aufgeben können. 520 000 Euro wird die Neuanschaffung kosten, die mit den entsprechenden Geräten ausgestattet wird, damit die Feuerwehr technische Hilfsleistungen ausführen kann. Die einfachste Erklärung kommt vom CDU-Stadtrat Christof Faller, der von einem "rollenden Werkzeugkasten" spricht.

Hatte es im Vorfeld im Gemeinderat reichlich Diskussionen gegeben, dass bereits die Ausschreibung des speziellen Fahrzeuges, das auch bei schweren Unfällen eingesetzt werden soll, schon 100 000 Euro gekostet hat und auch nur ein kleinerer Zuschuss vorgesehen war, konnte der Hüfinger Feuerwehrkommandant Martin Weiß den Stadträten eine gute Nachricht überbringen. Nach einem Gespräch mit Kreisbrandmeister gebe es nun einen überortlichen Zuschuss in Höhe von 165 000 Euro. "Der Rüstwagen wird nicht nur im Städtedreieck oder im Städteviereck eingesetzt", erklärt Weiß.

Es sei auch vorgesehen, Einsätze in Richtung Waldshut zu übernehmen und über Donaueschingen und Geisingen soll der Rüstwagen auch bei Unfällen auf der A 81 zum Einsatz kommen. Gar grenzübergreifende Einsätze wären denkbar. Bei einer Sitzung mit Schweizer Kollegen sei darüber schon gesprochen worden. "Hilfe kennt keine Grenzen und wenn wir das Fahrzeug haben, wollen wir damit auch helfen", sagt Weiß. Die Kollegen, die dafür geschult werden, wären schon hochmotiviert. Natürlich hoffe man stets, dass nichts passiere, aber das Fahrzeug solle auf jeden Fall zum Einsatz kommen und keine "viereckigen Räder" bekommen. Voraussichtlich wird der Rüstwagen Ende 2019 für die Hüfinger Feuerwehr zur Verfügung stehen.

