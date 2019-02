von Rainer Bombardi

Mundelfingen (bom) Im Mundelfinger Rathaus vereidigte Bürgermeister Michael Kollmeier in der jüngsten Sitzung Bernhard Merz als neuen Ortschaftsrat. Merz rückt für Frank Guckelberger nach, der am Silvestertag des vergangenen Jahres nach langer Krankheit verstarb. Für Merz ist es die zweite Amtszeit im örtlichen Kommunalparlament, dem er bereits zwischen 2004 und 2014 angehörte.

Der 53 Jahre alte Elektromeister und Geschäftsführer von Retec Merz und von Elektro Sibold lud den Ortschaftsrat zu seinem Einstand zu einem kleinen Stehimbiss ein und erinnerte an eine Entwicklung, die sich vor allem in den Ortsteilen immer schneller drehe: "Es gibt immer weniger gastronomische Betriebe. Wenn so wie heute der einzige Betrieb vor Ort seinen Ruhetag hat, gibt es ohnehin kaum mehr Alternativen." Ab sofort nimmt Merz bis zur bevorstehenden Kommunalwahl am 26. Mai als ordentliches Mitglied an den Sitzungen und Terminen des Ortschaftsrats teil. Zum jetzigen Zeitpunkt kann Bernhard Merz eine erneute Kandidatur für den neuen Ortschaftsrat weder bestätigen noch ausschließen.

Für weitere fünf Jahre im Ortschaftsrat kandidiert Ortsvorsteher Michael Jerg, der im Falle seiner Wiederwahl eine vierte Amtsperiode als Ortsvorsteher in Hüfingens größtem Ortsteil anstrebt.

Nach 18 Monaten Vorbereitungs- und Planungszeit beginnen im Frühjahr die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Auf Breiten 2. Im Süden von Mundelfingen ist auf einer Fläche von 2,3 Hektar die Erschließung von rund 25 Bauplätzen vorgesehen. Ein Anschluss ans Glasfasernetz und an die Nahwärmeversorgung sind möglich. Dank der Straßenführung wird das Neubaugebiet als verkehrsberuhigte Zone gestaltet. Das Interesse am neuen Baugebiet ist groß. Es liegen bereits acht Reservierungen vor.

In Zusammenhang mit der Baugebietserweiterung erhofft sich Jerg eine kontinuierlich gute Belegung des Kindergartens. Mundelfingen war Modellgemeinde für den ländlichen Raum, was die Bereitschaft seiner Bürger zur Umnutzung innerörtlich leer stehender Gebäude und der Bebauung brach liegender Flächen zusätzlich beflügelte.

Das Verhältnis zwischen Innenentwicklung und Erschließung von Neubaugebieten wirkt sich wiederum positiv auf die Gesamtentwicklung des Ortes aus, ist man sich in der Gemeinde einig.