von SK

Im Ökonomieteil eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Peter-Thumb-Straße in der Nähe der Kirche ist am Freitag, 17. Mai, ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude brannte vollständig ab.

Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Feuerwehr Hüfingen Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart Bild: Roland Sigwart

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein