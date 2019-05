Die B 27 ist gesperrt, die Umleitung eingerichtet. Sie wird jedoch nicht von allen Verkehrsteilnehmern genutzt. Etliche mit Ortskenntnis suchen sich einen Weg über die kleinen Wirtschaftswege rund um Behla, Sumpfohren und Fürstenberg. Das Problem: Nicht alle dieser Wege erlauben eine Befahrung durch Autos, sind teilweise lediglich für den landwirtschaftlichen Verkehr frei.

Nun war das auch bei der großen Sperrung im vergangenen Jahr der Fall. Die Stadt stellt dabei fest, dass die Bankette der Wirtschaftswege arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Strecken sind nicht ausgelegt für Begegnungsverkehr, Autos müssen entsprechend auf den Randstreifen ausweichen.

Jahresrückblick Hüfingen: Die Umfahrung sorgt endlich für Ruhe in Behla

Erste Sperrung

Die startete am 5. November 2018 und dauerte bis Anfang Dezember. Damals wurde das Stück der Umgehungsstraße an die bestehende B 27 angeschlossen. Knackpunkt zu dieser Jahreszeit war das Wetter. Je kälter es wird, desto schlechter lässt sich Asphalt einbauen. Entsprechend muss bei der aktuellen Sperrung auch der Bereich im Norden nochmals überarbeitet werden. Wenn die Arbeiten Ende Mai/Anfang Juni fertig sind, findet ein Projekt sein Ende, das zu Beginn der 1970er-Jahre in ersten Überlegungen seinen Anfang nahm.