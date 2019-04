von SK

In einer außerordentlichen Dienstversammlung wählten 144 Einsatzkräfte aus sechs Abteilungen bei neun und einer ungültigen Stimme Markus Ziganczuk mit überwältigender Mehrheit zum neuen Kommandant der Stadt Hüfingen. Neuer 2. stellvertretender Kommandant ist Frank Stephan, der mit 145 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen und einer ungültigen Stimme ebenfalls eine satte Mehrheit der 154 Wahlberechtigten auf seiner Seite hatte.

Komplettiert wird das Führungstrio der Hüfinger Feuerwehr vom stellvertretenden Kommandanten Thomas Koßbiehl, der als Einziger aus der bisherigen Leitung sein Amt weiter ausübt. Ziganczuk folgt auf Martin Weiß, der aus persönlichen, beruflichen und privaten Gründen sein Amt nach sechseinhalb Jahren niederlegte. "Es war eine schöne Zeit mit diversen Höhen und Tiefen. Gegen Schluss überwogen letztere , weshalb ich für mich nur diesen Schritt sah", sagte Weiß.

Frank Stephan folgt als zweiter stellvertretender Kommandant auf Martin Kiebele, der seit ein paar Jahren in Döggingen wohnt. „Für mich war immer klar, dass ich bei nächster Gelegenheit mein Amt abgebe“, nannte Kiebele die Distanz nach Fürstenberg einen Grund für seinen Entschluss für den Rücktritt von seinem Amt, das er elfeinhalb Jahre ausübte.

Bürgermeister Michael Kollmeier war begeistert über die Anzahl der Einsatzkräfte, die am Montagabend den Weg in die Fürstenberger Bürgerhalle in Kauf genommen hatten. 154 von insgesamt 235 Aktiven waren anwesend. Das Stadtoberhaupt war stolz auf seine effektive und entscheidungsfreudige Wehr, die, nach Bekanntgabe des Rücktritts, innerhalb von vier Wochen Kandidaten fand und die Neuwahl organisierte. Er gratulierte dem neu gewählten Kommandanten und seinem Stellvertreter und verabschiedete die bisherigen Amtsinhaber. „Der Feuerwehr Hüfingen bleibt eine stabile und gute Führungsorganisation erhalten“, freute er sich über die rasche Wiederbesetzung. Die Aktivitäten der Feuerwehr bezeichnete er als eine zentrale Aufgabe, die an der Spitze starke Persönlichkeiten wie die beiden gewählten Feuerwehrkameraden benötigt.

Thomas Koßbiehl erinnerte an einige Meilensteine, welche die scheidenden Führungskräfte erreichten. Er führte die Neuanschaffungen der Feuerwehrfahrzeuge für Behla und Fürstenberg, die Ausrüstung der kompletten Wehr mit den neuen Uniformen, den Anbau an das Hüfinger und die Erweiterung des Behlaer Feuerwehrgerätehaus als Beispiele an.