von Rainer Bombardi

Von den kalten Außentemperaturen unbeeindruckt waren die Besucher, die sich für einen Badeaufenthalt mit Marcia entschieden hatten. Die Römerin heißt in der Neuzeit Martina Schulz, kommt aus Mundelfingen und ist von Beruf Reiseverkehrskauffrau und Gästeführerin im Naturpark Südschwarzwald. In Hüfingen ist sie neben ihrer Rolle als Römerin auch als Stadt- und Kirchenführerin unterwegs. Gestern übernahm sie in ihrer traditionellen Rolle die Auftaktveranstaltung der Römerbadsaison 2019.

Marcia alias Martina Schulz (rechts) taucht die Besucher in das römische Leben um 50 nach Christus ein.

Zu Beginn ihrer Reise in die Vergangenheit entführte Schulz die Gäste in die Zeit um 50 nach Christus und erklärte die Besonderheiten und Eigenheiten, mit denen die Römer einst ihr Bad betrieben. Schulz berichtete von der Stellung der Frauen in der damaligen Zeit und vom Leben am Scheitelpunkt der Römerstraßen, die sich von Windisch und der Donau aus kommend in Hüfingen kreuzten. Eine Kohorte von 500 Römern übte sich damals an der Baderuine in den Disziplinen Schwertkampf, Schwimmen oder Laufen, während die Frauen auf der anderen Bregseite ihren häuslichen Pflichten nachgingen. Schulz brachte ihre Besucher mitten in das Leben der damaligen Zeit hinein. Lebendig und als wäre sie selbst dabei gewesen, erklärte sie Rezepte und die Lebensart zur damaligen Zeit.

Weitere Termine

Der Auftaktveranstaltung unter dem Titel „Römer meets Hüfingen„ schloss sich eine Stadtführung durch Hüfingen an. Am 19. Mai nimmt das Römerbad am internationalen Museumstag teil. Weitere Führungen sind für den 16. Juni, 14. Juli, 18. August, 8. und 29. September und 27. Oktober vorgesehen. Am 25. Oktober ist eine Museumsnacht für Kinder geplant. Norbert Boos lädt zum römischen Essen in der Baderuine am 12. Juli ein. Am 7. Juli bringt der Akkordeonverein aus Wolterdingen das Bad zum Klingen. Martin Schulz weist darauf hin, dass es für Gruppen jederzeit möglich ist, telefonisch über das städtische Amt für Kultur und Tourismus eine Führung zu buchen.