Der Rohbau steht fast: Noch vor zweieinhalb Monaten war vom neuen Querbau der Lucian-Reich-Schule nur die Bodenplatte zu sehen. Mittlerweile sind zwei Stockwerke aus dem Boden gewachsen. Noch wird es etwas dauern, bis die Jahrgangsstufen fünf bis sieben der Gemeinschaftsschule hier unterrichtet werden können. „Wir werden voraussichtlich Ende Februar, Anfang März fertig sein“, sagt Architekt Jochen Spieß. Ursprünglich war eine Fertigstellung Ende des Jahres geplant gewesen, doch schon seit Längerem ist klar, dass das nicht ganz reichen wird.

„Als nächstes machen wir die Fassade zu“, erklärt Spieß. Parallel dazu werde mit den technischen Einbauten wie beispielsweise der Lüftungsanlage und den Elektroinstallationen begonnen. Gestalt annehmen werden die Cluster, in denen die Jahrgangsstufen zukünftig unterrichtet werden, aber erst mit dem Innenausbau. Denn lediglich der Kern des Gebäudes mit dem Treppenhaus ist massiv. Das Gebäude ist so geplant, dass es keine Flure gibt, sondern der Raum optimal genutzt wird.

Der Rest ist so gestaltet, dass in den vier Cluster durch Glas- und Trockenbauwände die unterschiedlichen Räume geschaffen werden können. Neben Klassenzimmern erhält auch jedes Cluster ein eigenes Lehrerzimmer oder eine eigene Toilette. „Es entsteht eine Art Wohnung für jeden Jahrgang“, erklärt Schulleiter Franz Dury. Geplant sind auch flexible Öffnungszeiten, sodass die Schüler früher kommen können und nicht alle auf einmal zu Unterrichtsbeginn eintreffen.

Zwar macht sich die gute Baukonjunktur auch an der Lucian-Reich-Schule bemerkbar. Aber ein Bundeszuschuss in Höhe von 900 000 Euro gibt es ja auch noch. Und so manches Angebot lag wesentlich unter den Erwartungen – wie beispielsweise die Glasfassade, die Abbrucharbeiten für den alten Querbau oder der Aufzug.