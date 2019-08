von SK

Was für eine Inszenierung. Für das Hüfinger Sommertheater 2019: „Des Lebens Kunst“ wurden laut Mitteilung der Stadt Hüfingen bereits annähernd 2500 Karten verkauft. Jetzt geht es an die letzte Staffel für dieses Jahr. Dafür sind noch Restkarten erhältlich am Mittwoch, 7. August, Donnerstag, 8. August, Freitag, 9. August und Samstag, 10. August 2019.

Die bisherigen Zuschauer zeigten sich begeistert von dem Stück, das auf verschiedenen Ebenen Lucian Reich den Jüngeren in den Jahren 1847-1850 begleitet. Außerdem eine junge Patchwork-Familie des 21. Jahrhunderts und eine junge Frau, Johanna, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts gegen patriarchale gesellschaftliche Strukturen zur Wehr setzt, um ihren Berufswunsch der Malerin zu verwirklichen.

Lob vom Stadtoberhaupt

Auch Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier hat viel Lob für das Sommertheater: „Die Inszenierung auf den unterschiedlichen Ebenen und die verschiedenen Szenen mit Beleuchtungseffekten auf dem Areal unserer Römischen Badeanlage sind sehr gelungen“, sagt er. Besonders lobenswert findet er die Integration der neu erbauten Römerbrücke in das Stück. Auch mit den schauspielerischen und musikalischen Leistungen zeigt er sich höchst zufrieden.

Bewirtung und Kartenverkauf

Vor und nach der Theateraufführung wird das Publikum in der Theatergastronomie ab 19 Uhr durch die Berghexen Hüfingen und den FC Hüfingen verwöhnt. Die Theateraufführung selbst beginnt jeweils um 20.15 Uhr.

Die Karten sind im Vorverkauf für 16 Euro und an der Abendkasse zum Preis von 19 Euro (so lang der Vorrat reicht) erhältlich. Schüler und Studenten erhalten gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises den ermäßigten Eintritt von 11 Euro im Vorverkauf und 13 Euro an der Abendkasse.

Der Kartenvorverkauf wird durch den Bereich Tourismus und Kultur der Stadt Hüfingen, Hauptstraße 16/18, 78183 Hüfingen, Tel. 0771/6009-24, Fax:0771/6009-22, mail: tourismus-kultur@huefingen.de, www.huefingen.de durchgeführt. Der Kartenvorverkauf findet während den Öffnungszeiten des Rathauses Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und zusätzlich donnerstags von 14 bis 18 Uhr statt.

Die Karten für das Hüfinger Sommertheater sind auch über das gemeinsame Kulturticket für die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.