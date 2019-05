Hüfingen vor 1 Stunde

Landwirtschaftliches Gebäude in Mundelfingen brennt vollständig ab

Viertel vor fünf am Freitagmorgen: Im Ökonomieteil eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Peter-Thumb-Straße in der Nähe der Kirche bricht ein Feuer aus. Das Gebäude brennt vollständig ab.