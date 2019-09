Vom Breitband-Förderprogramm des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration profitiert auch die Stadt Hüfingen. Für die Mitverlegung des Glasfaserkabels in der Hausener Straße und in der Friedhofstraße werden 17 685 Euro ausgezahlt.

Hauptamtsleiter Horst Vetter zeigte sich zufrieden mit der Zuweisung, auch wenn die Summe vergleichsweise gering ausfiel. Sie bezieht sich auf bereits abgeschlossene Arbeiten. Als über den Sommer der Regenwasserkanal in Richtung Gewerbegebiet verlegt wurde, wurde auch das Glasfaserkabel mitverlegt.

Eine übliche Vorgehensweise. „Generell handhaben wir das so, dass wir Tiefbauarbeiten gleich mit dem Breitbandkabel koordinieren“, fügte er an. Vor dem Winter seien in der Kernstadt keine weiteren Verlegungen zu erwarten. Aktuell erfolge der Breitbandausbau in Hausen vor Wald und Behla. In Mundelfingen, Sumpfohren und Fürstenberg sei das schnelle Netz schon 2018 verlegt worden

Eine Übersicht zu Landesförderungen beim schnellen Internet lieferte auf SÜDKURIER-Anfrage das Ministerium. So habe die Stadt bereits insgesamt 1,46 Millionen Euro Fördermittel für das Ortsnetz erhalten. Des weiteren wurden knapp 519 000 Euro für den Backbone-Ausbau und rund 766 000 Euro für den gemeinsamen Backbone- und FTTB-Ausbau gefördert.