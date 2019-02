Im Hüfinger Teilort Fürstenberg ist die Freude riesig: Das Land fördert das Projekt Gemeinschaftshaus mit 292 840 Euro. Innerhalb der Ausschüttungen im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ist dies der höchste Einzelbetrag, mit denen Vorhaben in Hüfingen und Bräunlingen bedacht werden.

Das Vereinshaus gilt in Fürstenberg als überfällig. Denn im Ort gibt es keine freien Raumkapazitäten für Vereine mehr. Besonders die Musikkapelle ist von dieser Misere betroffen. Das Probelokal der Musikkapelle im Untergeschoss der Bürgerhalle ist viel zu klein für die mittlerweile 89 Aktiven. Selbst die Jugendkapelle hat Mühe, dort zu proben. Nach langem Anlauf zeigte sich Ortsvorsteher Bernhard Schmid nun zufrieden, dass es nun endlich etwas wird mit dem Infrastrukturprojekt an der Brunnenstraße. Schmid rechnet damit, dass es nach offiziellem Zuschussbescheid und Detailplanung 2020 an die Umsetzung gehen kann. Das Vereinshaus kostet geschätzt 900 000 Euro und soll neben dem früheren Gasthaus Alter Brunnen anstelle eines ehemaligen Pumphäuschens entstehen.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) zählt zu den wichtigsten Instrumenten des Landes Baden-Württemberg, um die Strukturen in Kommunen abseits der Ballungsräume zu verbessern. Über Aufnahmeanträge der Gemeinden können sowohl kommunale als auch private Projekte gefördert werden. Deshalb gibt das Land keine detaillierte Auskunft über die Förderungen, die in die Bereiche Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen fallen. Lediglich die Zielrichtung wird genannt. So geht es 2019 verstärkt um die innerörtliche Nachverdichtung.

In Hüfingen bekommt, über das Projekt in Fürstenberg hinaus, ein Vorhaben in der Kernstadt im Bereich Arbeiten 45 060 Euro. In Behla (70 000 Euro) werden zwei Projekte, in Hausen vor Wald ein Projekt (50000 Euro) und in Mundelfingen (25 000 Euro) im Bereich Innenentwicklung und Wohnen gefördert. In Bräunlingen sind es drei Projekte, die auch in diesem Bereich mit insgesamt 280 000 Euro unterstützt werden.

Die Gesamtfördersumme beträgt 2019 mehr als 75 Millionen Euro. Auf den Landtagswahlkreis Villingen-Schwenningen, in dem Bräunlingen liegt, entfallen laut Wahlkreisabgeordneter Karl Rombach 1,8 Millionen Euro. Sein Parlamentskollege Guido Wolf spricht von mehr als einer Million Euro für die Südbaar-Städte Blumberg, Donaueschingen und Hüfingen.