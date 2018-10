Keine Besonderheiten: Eigentlich wäre das ja keine Nachricht. Doch wenn Thomas Knörr so etwas verkündet, dann hat das Gewicht. Der Chef des Donaueschinger Polizeireviers bescheinigt den Hüfinger Bürgern nämlich, dass es sich bei ihnen besonders sicher lebt. "Wir haben in der Kriminalstatistik nichts Weltbewegendes. Hier in Hüfingen lebt es sich sicher", sagt Knörr, der erstmals die Hüfinger Kriminalitätsstatistik im Gemeinderat präsentierte. Und was heißt das nun in Zahlen? Im vergangenen Jahr gab es in Hüfingen 223 Straftaten, 2016 waren es 249 Straftaten. Ebenso wie landesweit ist auch die Zahl der Straftaten in Hüfingen zurückgegangen und liegt nun deutlich unter dem Mittelwert für die vergangenen fünf Jahre.

Um Städte und Gemeinden miteinander vergleichen zu können, gibt es in der Kriminalstatistik die Häufigkeitszahl, die die Fallzahlen auf 100 000 Einwohner hochrechnet. Auch hier sieht es für Hüfingen gut aus: Denn mit einer Häufigkeitszahl von 2921 liegt die Stadt sowohl unter dem Schwarzwald-Baar-Kreis mit einer Häufigkeitszahl von 4103 und auch unter dem Mittelwert für Hüfingen, der sich auf 3022 Straftaten pro 100 000 Einwohner beläuft. Deutschlandweit betrug die Häufigkeitszahl im 6982. Aufklärung: Von den 223 Straftaten konnten im vergangenen Jahr 129 Straftaten aufgeklärt werden, was einer Aufklärungsquote von 57,8 Prozent entspricht. "Mit der Aufklärungsquote bin ich nicht zufrieden", sagt Knörr. Denn damit liegt sein Revier für Hüfingen unter dem Landesdurchschnitt, der bei 62 Prozent liegt. "Hier müssen wird besser werden", sagt der Polizeichef und fügt hinzu: "Wir sind hier auch auf die Bürger angewiesen." Hinweise und die Bereitschaft, sich als Zeuge zu melden, würden bei der Aufklärung der Straftaten helfen. Besonders bei den Sachbeschädigen wäre die Polizei auf Hinweise angewiesen, weil hier die Spurenlage oft schlecht sei. In Hüfingen gab es im vergangenen Jahr 23 Sachbeschädigungen, wovon elf an Fahrzeugen stattgefunden haben.

Bei den Rauschgiftdelikten liegt die Aufklärungsquote bei 100 Prozent: Das liegt vor allem daraus, dass 19 Fällen aus Verkehrskontrollen resultieren, bei denen der Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs war. "Dann haben wir auch die rechtliche Grundlage, das Fahrzeug zu durchsuchen und meist finden wir einen Joint", erklärt der Polizeichef. Bei den 19 Fällen drehe es sich aber nicht um harte Drogen – allein zwölf Delikte wären auf Cannabis zurückzuführen. Eine gewisse Verfügbarkeit von Drogen sei gewährleistet, wobei Knörr in seinem Zuständigkeitsbereich und vor allem in Hüfingen keinen Drogen-Schwerpunkt verorten kann. Einzig am Donaueschinger Bahnhof hätte man "ein bisschen mehr Probleme". Tatverdächtige: Von den 136 Tatverdächtigen wären ein großer Anteil Erwachsene. Lediglich zwölf Prozent der Tatverdächtigen wären Heranwachsende (im Alter von 18 bis 21 Jahren), 13 Prozent wären Jugendliche von 14 bis 18 Jahren und der Anteil der Kinder bis zu 14 Jahren liege bei vier Prozent. Jedoch müsste man auch berücksichtigen, dass im Bereich der Kinder und Jugendlichen nicht alle Fälle auf Hüfinger Gemarkung passiert wären. Wenn beispielsweise ein Jugendlicher in Donaueschingen beim Diebstahl erwischt wird, wird es in Donaueschingen als Straftat verbucht, der Tatortverdächtige wird allerdings seinem Wohnort zugerechnet. Von den insgesamt 136 Tatverdächtigen waren laut Statistik im vergangenen Jahr 61,7 Prozent Deutsche. Doch ihr Anteil geht zurück: 2013 lag der Anteil noch bei 78,2 Prozent.

"Wir haben nicht nur in Donaueschingen ein Problem", sagt Knörr. Zwischen 50 und 60 Kollegen hätte er, der Großteil davon wären Stammbeamte. Allerdings müssten die Anstellungen endlich anziehen, denn 30 Prozent der Kollegen wären zwischen 50 und 60 Jahren alt. Vor zehn bis 15 Jahren wäre es durchaus üblich gewesen, einen älteren Kollegen nur noch im Tagdienst einzusetzen, heute müsste auch 50-jährige nachts eingesetzt werden. Zunehmend würde auch die Wertevorstellungen zum massiven Problem. "Das fängt schon bei den Jugendlichen an", sagt Knörr. Dass die Gesellschaft sich wandle, mache sich in vielen Bereichen bemerktbar. Nicht nur, dass der Respekt vor den Beamten schwinde, mittlerweile müsste die Polzei bereits beim Fußball bei Dritt-Liga-Spielen Präsenz zeigen. Um dies gewährleisten zu können, würden auch Kollegen aus der Fläche herangezogen. Grundsatzkritik: Nicht auf die Hüfinger Zahlen bezogen, aber eine Grundsatzkritik gab es von SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle. Er kritisiert, dass schon in den 1980er und 1990er Jahren über die Straftaten der Spätaussiedler geschwiegen worden sei. Er als ehemaliger Bewährungshelfer könne dies bewerten, dass damals die Zahlen viel höher gewesen wären, dass offiziell kommuniziert worden wäre. "Damals wurden Maulkörbe erlassen und ich habe nicht das Gefühl, dass sich daran etwas geändert hat", so Vöglte. Man müsste über das Thema ganz offen sprechen können und dürfte es nicht kleinreden, nur um über politische Probleme hinweggehen zu können. Allerdings hatten die Hüfinger Stadträte kein Bedürfnis nach einer Grundsatzdiskussion: Nach mehreren Hinweisen von Bürgermeister Michael Kollmeier, Vögtle möge doch seine Redezeit einhalten, stellte Joachim Seidel (FW/FDP/UWV) den Antrag, dass die Debatte beendet werde. Da lediglich Vögtle dagegenstimmte und seine Fraktionskollegen Reinhard Isak und Miguel Quilamba, sowie Kollmeier sich enthielt, war's das.

