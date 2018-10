Die nächsten Schritte in Richtung Fertigstellung der großen Bundesstraßen-Umfahrung bei Behla werden gemacht. Dazu ist seit gestern die Kreisstraße in Richtung Hausen vor Wald gesperrt. Wie Projektleiter Michael Waidele erklärt, habe man darauf geachtet, den Termin dafür in die Herbstferien hineinlaufen zu lassen, damit es für die Schulbusse keine Probleme gibt.

Die Umleitung führt von Behla aus über die B 27 bis zum Wasserturm, von dort auf die B 31 und schließlich über die Landesstraße 171 nach Hausen vor Wald. Von dort aus funktioniert der Weg schließlich auch in umgekehrter Richtung.

Der Grund für die Sperrung sind Arbeiten im Bereich den neuen Brücke über die Umfahrungsstrecke, im nördlichen Bereich von Behla. "Die Brücke ist höher als die alte Straße. Momentan funktioniert das noch über ein Provisorium, wir wollen aber mit dieser Maßnahme die alte Kreisstraße mit der höher liegenden Brücke verbinden", sagt Waidele. Zudem werden auch direkt die Auf- und Abfahrten an die neue Straße vorgenommen.

Wie lange soll das dauern?

Die zur Verfügung stehende Zeit soll genutzt werden, daher wird auch heute am Samstag bereits gearbeitet. Noch heute sollen die Erdbauarbeiten abgeschlossen werden. "Montag, Dienstag und Mittwoch wollen wir dann asphaltieren, am Freitag nach Allerheiligen finden dann die Restarbeiten statt", sagt der Projektleiter. So gestaltet sich der Verlauf, läuft alles nach Plan. Für Überraschungen sei man allerdings auch gerüstet: "Wir haben Samstag, 3. November, als einen Puffertag eingebaut, sollte es witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen. Ziel ist es, spätestens am Samstagabend die Straße wieder dauerhaft frei zu geben."

Wenn die Zeit nicht reicht

Sollte das immer noch nicht reichen, bestehe noch die Möglichkeit mit Bedarfskennzeichen und "schlimmstenfalls unter Ampelbetrieb", noch letzte Arbeiten zu verrichten. "Das aber nur, falls an irgendwelchen Ecken noch was gemacht werden muss", erklärt Waidele. Er ergänzt: "Dann funktioniert das aber nicht über eine Vollsperrung, die Straße wird dann zumindest halbseitig für den Verkehr passierbar. sein."

