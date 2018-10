von Gabi Lendle

Hüfingen (gal) Aufmerksame Spaziergänger und Besucher der römischen Badruine haben bereits bemerkt, dass seit einigen Tagen die beiden Giebelseiten des imposanten Gebäudes aus der Römerzeit mit einem Baugerüst versehen sind. Witterungsbedingt sind an den beiden Fassaden aus Holz Ausbesserungsarbeiten fällig. In luftiger Höhe von zwölf Metern werden einzelne Latten und Bretter von Maren Schnotalla und Alisan Urut ausgetauscht. Glück haben die beiden dabei mit dem Wetter, die warmen Temperaturen ohne Niederschlag erleichtern natürlich diese nicht ganz ungefährlichen Arbeiten an dem großen Bauwerk. Anschließend erhalten die beiden Fassaden noch einen neuen Anstrich.

Die römische Badruine gehört zu den ältesten Kastellbädern nördlich der Alpen und ist ein Denkmal der besonderen Art. Hier können Gäste, Schüler und Gruppen anhand von Führungen die ausgeklügelte Badekultur kennen lernen, wie sie vor rund 2000 Jahren von den Römern zelebriert wurde.

Für die Stadt Hüfingen bedeutet das Römerbad ein wichtiges kulturhistorisches Alleinstellungsmerkmal mit touristischer Anziehungskraft. Zwar werden die kulturhistorische Entwicklung und die inhaltliche Arbeit im Römerbad von der Stadt erledigt, die Verantwortung, der Erhalt und der Unterhalt der Immobilie werden aber vom Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden Württemberg wahr genommen.

Zuständig für die Betreuung, Präsentation und Vermarktung einiger besonderer Baudenkmäler ist die Gesellschaft "Staatliche Schlösser und Gärten" in Baden Württemberg. Von hier aus wurden die Ausbesserungsarbeiten angeordnet. Deren Geschäftsführer Michael Hörrmann bescheinigt der Stadt Hüfingen eine vorbildliche und engagierte Arbeit nicht nur mit den zahlreichen Aktionen im und ums Römerbad, sondern auch für die touristische Aufarbeitung rund um das Denkmal mit dem Besucherpavillon, der neuen Bregbrücke im römischen Stiel und zuletzt mit der Eröffnung des lehrreichen Römerpfades. Die Freilichtbühne am Römerbad erlaubt zusätzliche Großveranstaltungen wie das Römerfest und das Sommertheater.

