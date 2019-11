Zum ersten Mal findet in Hüfingen am 28. November ein Wirtschaftsabend statt. Die Stadt Hüfingen und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg laden alle Unternehmen aus Industrie, Gastronomie, Handel, Gewerbe und Handwerk in und um Hüfingen zu einem Abend des kommunikativen Zusammenkommens und informativen Austauschs ein. Die Veranstaltung in der Stadthalle beginnt um 19 Uhr.

Showtime in den Unternehmen

Gastredner wird der Cirque-du-Soleil-Star Christian Lindemann sein. Zum Thema „Showtime – auf den Bühnen des Lebens“ lässt er hinter die Kulissen blicken und liefert Übersetzungsarbeit zwischen den Weltbühnen und den alltäglichen Bühnen des Lebens. Er sagt: „5000 Menschen auf einer Showbühne in Las Vegas zu Standing Ovations zu bringen oder Ihre Kunden, Ihre Mitarbeiter, Ihr Team zu Ihrem Fan zu machen, beruht auf den gleichen Techniken.“

Persönlicher Austausch kommt oft zu kurz

„In unserer Region gibt es eine große Anzahl kleinerer bis mittelständischer Unternehmen, die in ihren Branchen zu den Marktführern zählen“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez. „Oft kommt aber der persönliche Austausch zu kurz. Das soll der Wirtschaftsabend ändern.“

Auch Bürgermeister Michael Kollmeier ist überzeugt vom Format der Veranstaltung: „Der Wirtschaftsabend bietet allen die Gelegenheit ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen.“

Auskünfte: Telefon (07721) 922-138, E-Mail: fleig@vs.ihk.de oder Telefon (0771) 6009-42, E-Mail: luzia.vetter@huefingen.de. Anmeldung für den Abend: www.veranstaltungen-ihk-sbh.de/huefingen