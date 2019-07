Pünktlich zum Beginn der Sommerferien bricht die KjG-Hüfingen voller Vorfreude mit 53 Kindern und 14 Leitern zum alljährlichen Sommerferienlager auf. Dieses Jahr geht es nach Erbach/Erbuch in der Nähe von Frankfurt. Ganze zwölf Tage lang toben sich die Mädchen und Jungen bei Waldspielen, in der Kinderdisko oder bei der klassischen Lagerolympiade aus. „Das Lager ist voll ausgebucht“, berichtet der KjG-Leiter Lukas Krausbeck. Man habe in diesem Jahr sogar zusätzliche Feldbetten aufstellen müssen, damit alle Kinder mitkönnen. Am 9. August kehren die Kinder und Leiter wieder nach Hüfingen zurück.