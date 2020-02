Der bekannte Liedermacher Siegfried Fietz und sein Sohn Oliver gastieren am Sonntag, 22. März, auf Einladung der katholischen Frauengemeinschaft Hüfingen in der katholischen Kirche St. Verena und Gallus in Hüfingen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Karten für acht Euro gibt es in Hüfingen bei Foto-Mayer, Rosies Blumenstudio und im Hüfinger Rathaus.

Musiker und Maler

Die katholische Kirche St. Verena und Gallus in Hüfingen ist Schauplatz des Konzerts mit Siegfried Fietz. | Bild: Carolin Rogg

Siegfried Fietz, Jahrgang 1946, steht seit knapp 50 Jahren auf der Bühne. Die allermeisten Deutschen kennen seine bahnbrechende Vertonung von Dietrich Bonhoeffers „Von guten Mächten wunderbar geborgen“. Er ist Sänger, Instrumentalist, Plattenproduzent, Arrangeur, Komponist großer sinfonischer Werke, Maler und Bildhauer. Begleitet wird Siegfried Fietz in Hüfingen von seinem Sohn Oliver.