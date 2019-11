Die Stadt Hüfingen stimmt die Besucher des Open-Air-Kinos mit dem Motto „Nacht des Musicals“ am Freitag, 29. November, auf den Advent ein. Der Eintritt ist frei. In vorweihnachtlicher Atmosphäre mit köstlichen Leckereien zeigt die Stadt Hüfingen in Kooperation mit der Firma Hübsch ab 16.30 Uhr den Kinderfilmklassiker „Mary Poppins“. Der Film unterliegt keiner Altersbeschränkung.

Für alle Altergruppen

Nachdem Bürgermeister Michael Kollmeier den Hüfinger Christbaum mit über 1300 Kerzen zum Leuchten bringt, wird auf der Großleinwand „Mamma Mia – Here we go again“ zu sehen sein. 110 Minuten Musikfilm-Vergnügen sorgen für Stimmung unter freiem Himmel. Auch hier können Klein und Groß zuschauen.

Viele Leckereien

Die Gäste unterm leuchtenden Hüfinger Christbaum können sich auf das kulinarische Angebot der Jugendkapelle der Stadtmusik Hüfingen, Tennisabteilung SV Mundelfingen, Baaremer Schalmeien und FC Hüfingen freuen. Köstliche Leckereien wie heiße Seelen, Gulaschsuppe, Pommes, Grillwürste, Pulled Pork Burger und frischgebackene Waffeln sind im Angebot.

Wärme von innen und außen

Mit Kinderpunsch, Glühwein, Feuerzangenbowle, heißem Apfelpunsch, Jagertee und Schnäpsen werden die Stunden in vorweihnachtlicher Atmosphäre auf dem Hüfinger Rathausplatz wie im Flug vergehen. Für Wärme von außen sorgen Feuerkörbe.