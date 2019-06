Etwa 100 Kinder des evangelischen Luise-Scheppler-Kindergartens in Hüfingen nahmen an der jährlich stattfindenden Waldwoche an der Baarblick-Hütte teil. Es wurde gemeinsam auf offenem Feuer gekocht, Wald-Mandalas gebastelt, Holz-Verstecke gebaut und ein Förster erklärte ihnen Pflanzen und Tierwelt.