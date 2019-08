Nach nur einem Jahr intensivem An- und Umbau präsentiert sich die Kindertagesstätte St. Georg in Behla in einem völlig neuen Erscheinungsbild. Rund 1,3 Millionen Euro hat die Stadt Hüfingen in die großzügige Erweiterung und Modernisierung der alten Schule investiert – und was dabei entstanden ist, kann sich innen wie außen sehen lassen. Bei der Einweihungsfeier mit einem „Tag der offenen Tür“ am morgigen Samstag, von 10 bis 16 Uhr, kann sich die breite Öffentlichkeit ein Bild von dem gelungenen Werk machen.

Offiziell los geht es dann am Montag, 2. September, mit 45 Kindern aus Behla, Sumpfohren sowie Hausen vor Wald, und die Vorfreude ist auch bei den Erzieherinnen riesig. „Wir haben hier beste Voraussetzungen für ein tolles Arbeiten mit den Kindern“, betont die Leiterin Sabrina Haberland, deren Dank an Architekt Bernhard Spieß und Jochen Spieß vom Stadtbauamt Hüfingen geht. „Wir sind von der ersten Minute an in die Planung und Gestaltung der Einrichtung einbezogen worden und unsere Wünsche sind jederzeit auf ganz offene Ohren gestoßen.“

Zu dem bestehenden Gebäude mit einer Nutzfläche von 446 Quadratmetern wurde ein eingeschossiger Anbau mit über 215 Quadratmetern errichtet, der über ein Treppenhaus mit dem Bestandsgebäude verbunden ist. Er beinhaltet eine Kindergartengruppe, die optional auch zur Betreuung von Kleinkindern genutzt werden kann, eine Mensa mit Küche und Vorratsraum sowie einen großen, lichtdurchfluteten Bewegungsraum mit Geräteraum. Einstellmöglichkeiten für Außengeräte, Fahrräder und Mülleimer sind hier ebenfalls vorhanden. Durch den Anbau entstand ein Lichthof, der als separater, geschützter Außenbereich auch für eine Kleinkindergruppe, zum Draußenessen oder für Veranstaltungen genutzt werden kann.

Im ehemaligen Schulgebäude wurden die beiden Klassenzimmer zu Gruppenräumen mit einem Kleinkindgruppenraum und dezentralen WC-Anlagen umgebaut. Dabei wurden sämtliche Böden erneuert und mit einer Fußbodenheizung versehen, Akustikdecken installiert, die Wände neu gestaltet und alte Fenster ausgetauscht. „Mit der auf Vordermann gebrachten Gas-Brennwert-Heizung, einer Fußbodenheizung in sämtlichen Räumen und überwiegend dreifach-verglasten Fenstern sind wir energetisch auf dem neuesten Stand“, betont Jochen Spieß. „Außerdem haben wir insgesamt eine sehr schöne Beleuchtungssituation mit energiesparenden LED-Lampen und vielen bodentiefen Fenstern – und einem Blick auf die herrliche Baar.“

Auch der Spielplatz im Freien ist komplett neu und wird von einem großen Holzhaus, einem Klettergerüst und einer Vierfachschaukel dominiert. Im Sandkasten mit Wasserspielen können die Kinder so richtig matschen und sich auf einem Rundkurs mit dem Roller oder Bobbycar austoben.

Das ist geboten

Nach der Segnung der neuen Einrichtung durch Pfarrer Manuel Grimm sorgen die Wettizunft, die Landfrauen und die Ministranten für das leibliche Wohl der Besucher. Für den Nachwuchs gibt es Kinderschminken sowie Spielmöglichkeiten im Garten. Der heimische Musikverein übernimmt die Unterhaltung der Gäste.