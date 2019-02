Kerstin Skodell ist verstimmt. Schließlich hatte die SPD-Fraktionssprecherin schon einmal darauf hingewiesen. Und nun ist es schon wieder passiert. Der Anlass ist der Spatenstich für das Neubaugebiet in Mundelfingen. Aus der Zeitung habe sie erfahren müssen, dass das Projekt, für das die Stadträte doch das Geld bewilligt hätten, nun gestartet ist. Eingeladen seien die Stadträte allerdings nicht gewesen. „Das hat mit Respekt gegenüber diesem Gremium zu tun“, sagt Skodell in Richtung von Bürgermeister Michael Kollmeier. Ob nun alle Stadträte am Montagmorgen um 11.30 Zeit hätten, sei da nicht so relevant, aber eingeladen werden sollten sie allemal.

Die Ortschaftsräte waren allerdings eingeladen

Äußerst spontan sei der Spatenstich gewesen, denn das zuständige Bauunternehmen hätte unbedingt anfangen wollen. „Aber wir haben die Ortschafträte über den Ortsvorsteher eingeladen“, erklärt Bürgermeister Michael Kollmeier. Und so war beispielsweise in ihrer Mundelfinger Ortschaftsratfunktion auch die SPD-Stadträtin Christine Harms-Höfler beim Spatenstich mit dabei. Aber wenn’s schon mal ums Einladen geht: Auch Kollmeier wünscht sich etwas. „Es wäre schön, wenn ich die Stadträte einlade, dass wir dann in größerer Anzahl bei Veranstaltungen vertreten sind“, sagt der Bürgermeister – aber dieses Mal ausdrücklich nicht in Richtung von Skodell, die meist mit dabei ist. „Wenn ich Sie einlade, dann wünsche ich mir dringend Ihre Teilnahme“, kritisierte der Bürgermeister.

Sigmund Vögtle rettet die Situation

Nun hätte die Stimmung am Boden sein können, bei zwei solchen Ansagen. Doch es gibt ja noch SPD-Stadtrat Sigmund Vögtle, der dann ganz bewusst den Bogen überspannte: Mit dem Bau des Radwegs an der Hochstraße sei schon lang begonnen worden. „Doch ich als Radfahrer bin überhaupt nicht eingeladen worden.“ Allerdings wurde hier überhaupt niemand eingeladen. Denn es gab noch nicht einmal einen Spatenstich. „Manchmal sind die Bauunternehmen einfach zu schnell“, so Kollmeier. In der Hausener Straße hätte die Verwaltung die verantwortliche Firma sogar bremsen müssen, die anfangen wollte, bevor die Verkehrsteilnehmer überhaupt informiert worden wären.

Aber es gibt ja noch Hoffnung

Glücklicherweise gibt es nun in Hüfingen in diesem Jahr noch viele, viele Bauprojekte, sodass es noch die Chance für viele, viele Spatenstich-Einladungen geben wird. Und die eine oder andere Veranstaltung, wo dann auch die Stadträte mit Anwesenheit glänzen können, kommt ja auch noch.