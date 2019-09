von Gabi Lendle

Wieder einmal zeigten zahlreiche Künstler des Töpferhandwerks am Wochenende, wie kreativ sie mit dem Werkstoff Ton umgehen können. Unglaubliche „Kunst-Stücke“ konnten die Besucher auf einem Rundgang über den atmosphärischen Seenhofplatz entdecken. Lohnenswerter sind allerdings mehrere Runden, denn nicht alle Kostbarkeiten fallen auf den ersten Blick auf. Interessierte Liebhaber und Stammgäste strömten bereits am Samstag zum Internationalen Töpfermarkt, der bezüglich seiner Attraktivität auch in der 28. Ausgabe nichts eingebüßt hat.

Am Samstag können die Besucher noch ohne Rgenschirm entspannt über den Töpfermarkt schlendern. Im idyllischen Ambiente präsentieren die zahlreichen Künstler des Töpferhandwerks ihre Arbeiten. | Bild: Gabi Lendle

Üppiges Angebot

So war das Angebot trotz der leicht reduzierten Zahl an Händlern mehr als üppig und an bunter Kreativität und Ideenvielfalt kaum zu übertreffen. Schmückende Unikate gab es für Haus und Hof in allen Formen und Farben. Ob ein großformatiger wärmender Keramikofen fürs heimelige Wohnzimmer, leuchtende Kugeln für den Garten, Figuren aller Art für drinnen und draußen oder eine nützliche Knoblauchreibe inklusive Aufbewahrungstopf, Tassen, Teller, Eierbecher, Schmuck für die Damenwelt, Blumentöpfe oder Butterdosen – alles wurde auf sorgsam dekorierten Tischen von den Händlern präsentiert. Dabei ist kein Stück wie das andere und man kann sicher sein, dass die Ware in liebevoller Handarbeit angefertigt wurde. Besucher, die ihr eigenes handwerkliches Können einmal an der Töpferscheibe ausprobieren wollten, hatten dazu bei Thomas Benirschke mit seiner Zaubertöpferscheibe Gelegenheit.

Welche Tasse ist die Schönste? Die Antwort fällt individuell aus, denn das vielfältige Angebot hält für jeden Geschmack etwas bereit. Jedes „Kunst-Stück“ ist ein Unikat. | Bild: Gabi Lendle

Ausstellung im Rathaus

Noch anspruchsvollere Arbeiten werden in den erstmalig kostenlosen Ausstellungen im Rathaus und Stadtmuseum gezeigt, wobei Besucher die Werke auch kaufen können. Im Stadtmuseum zeigen Mechthild Poschlod und Sybille Abel-Kremer Gefäßkeramik.in klassischer Formensprache. Der renommierte Künstler Thomas Bohle zeigt in der Rathausgalerie seine doppelwandigen Gefäße, die sich in strenger, vollendeter Form beeindruckend groß und perfekt präsentieren.

Die Zaubertöpferscheibe von Thomas Benirschke ist am Sonntag Anziehungspunkt für viele Gäste. Hier darf sich jedermann an die mit einer Kurbel betriebene Töpferscheibe wagen, wie hier Margit Werner aus Hüfingen. | Bild: Gabi Lendle

Keramikwochen Die Internationalen Keramikwochen inklusive Töpfermarkt finden jedes Jahr am zweiten Septemberwochenende statt. Erstmals wurde die Wettbewerbs- und Verkaufsausstellung der Töpfermarktteilnehmer im Freien auf dem Burgplatz gezeigt. Zum Angebot gehört auch ein zweitägiger Workshop für die Dozenten des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg sowie das Kinderatelier „Keramik Kunterbunt“. Die Ausstellungen in Rathaus und Stadtmuseum sind noch sonntags am 15. und 22. September von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. (gal)