Das Verkehrsschild Sackgasse, das kurz hinter dem Kreisverkehr an der Max-Gilly-Straße steht, unterstreicht die Bedeutung dieser Straße. Sie ist die einzige Zufahrt zur Baugebietserweiterung Auf Hohen. Umso wichtiger also, dass die Bürger Bescheid wissen über aktuelle Sperrungen oder zeitweise Verkehrsbehinderungen.

Was die vermutlich drei Baustellentage auf der dem früheren Bürgermeister gewidmeten Straße anlangt, gibt es in den sozialen Netzwerken Irritationen. So war von der Verwaltung zunächst ein Ausführungstermin zwischen 7. Oktober und 21. Oktober genannt worden. Die genauen Baustellentage sollten den Anwohnern durch Flugzettel mitgeteilt werden, welche die ausführende Firma verteilen sollten.

Weiterer Auftrag in der Nepomuk-Schelble-Straße

Warum dies bislang nicht geschehen ist, weiß Hauptamtsleiter Horst Vetter. „Die Firma hat Terminschwierigkeiten“, sagte Vetter am Freitag auf Anfrage. Zweimal musste sie Ausführungstermine verstreichen lassen. Ein möglicher dritter Termin, idealerweise noch vor dem Winter sei bisher gar nicht angesetzt. „Natürlich sind wir nicht sehr erfreut“, sagte Vetter. Man habe den Straßenbau einfach abschließen wollen. Umgekehrt zeigte der Hauptamtsleiter auch ein gewisses Verständnis für die Nöte der Baufirma. Gegen Jahresende versuchten die Firmen, begonnene Objekte reibungslos zu Ende zu bringen. Die Firma habe im laufenden Jahr mehrere Straßenbauaufträge in Hüfingen erledigt. „Das hat auch alles gut funktioniert“, so Vetter. Offen steht für diese Firma ein weiterer Auftrag in der Nepomuk-Schelble-Straße. Hier wird die Wasserleitung erneuert: kein Auftrag, der sich wie in der Max-Gilly-Straße in wenigen Tagen erledigen lässt.

In der Max-Gilly-Straße werden zunächst unter fließendem Verkehr die Schächte angepasst, dann Haftmaterial aufgesprüht und die Feindecke aufgebracht. „Danach braucht es einen Tag zum Trocknen“, beschrieb Vetter das Prozedere. Während dem Asphalteinbau und der Aushärtungszeit der Asphaltdecke müsse die Straße für den Straßenverkehr voll gesperrt werden.

Frost sorgt für keine Schäden

Wünschenswert wäre eine Umsetzung der beiden ausstehenden Maßnahmen im November. Und wenn es vor Winter nicht klappt? Tragisch wäre das nicht, meinte Vetter. „Die Max-Gilly-Straße ist ja auf jeden Fall befahrbar.“ Auch Beschädigungen durch Frost seien nicht zu erwarten.

Im Übrigen könnte es auch sinnvoller sein, die Kälteperiode abzuwarten. Vetter verwies auf die Asphaltierung der Anschlussstellen der B 27-Umfahrung in Behla. Dort war der Feinbelag bei kühlen Außentemperaturen verlegt worden. Mit Folgen: Der Belag hatte eine unebene Oberfläche und wurde im Frühjahr neu aufgebracht.

Infos per Handzettel

Egal, wann es losgeht in der Max-Gilly-Straße: Die Anwohner werden, wie angekündigt, per Handzettel über den Start der Arbeiten in Kenntnis gesetzt.

Das umfangreichste Straßenbauprojekt in diesem Jahr war in Hüfingen die Belagssanierung der Hochstraße zwischen Gemarkungsgrenze Donaueschingen und Schellenbergstraße. Die Asphaltierung stand mit 190 000 Euro im Haushalt. 1,2 Kilometer lang ist ein neuer Radweg, der getrennt von der Hochstraße verläuft. Er kostet 450 000 Euro und ist Teil des Radwegekonzeptes des Landkreises. Innerhalb der Bebauung entlang der Hochstraße wird er bis zum Kreisverkehr geführt.