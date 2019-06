Tennisspieler sind die Sonne gewöhnt. Wenn sie im Sommer auf den Platz im Freien hinausgehen und die gelben Bälle über das Netz fliegen lassen, dann haben sie kein Sonnensegel, das Schatten spendet. Das wäre auch hinderlich, der Ball nicht unbedingt noch gut zu erkennen.

Problem: Entnahmeverbot

Wer sich allerdings nicht an die Sonne gewöhnen kann, das ist der Tennisplatz, das Spielfeld in dessen Rahmen die Spieler den Aufschlag machen. Wird darauf eine Partie gespielt, hat zu lange die Sonne auf den Boden gebrannt, dann braucht der Platz wieder Wasser. Kein Problem für die Hüfinger, mag man meinen. Immerhin befindet sich direkt neben der Anlage auch der Gewerbekanal der Breg. Im vergangenen Jahr war das allerdings ein Problem: Zum 9. August erging ein generelles Verbot zur Wasserentnahme zur Beregnung und Bewässerung aus Oberflächengewässern durch das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Grund war damals die lang anhaltende Trockenheit in Verbund mit den hohen Temperaturen.

40 Prozent der Netto-Spielzeit fehlten

„Wir sind dankbar über jeden Tropfen“, sagt Alexander Misok, Vorsitzender des Hüfinger Tennisclubs. Der Entnahmestopp bereitete dem Verein 2018 ziemliche Probleme. „Wenn sich das wiederholt, dann wird es kritisch.“ Gute vier bis sechs Wochen habe die Anlage nicht genutzt werden können – und das in der Urlaubszeit. Gerade dann, wenn viele Vereinsmitglider Zeit haben, um zu spielen. 2018 traf das etwa eine neue Spieler-Gruppe. „Das geht dann an die Existenz. Uns fehlten etwa 40 Prozent der Netto-Spielzeit“, so Misok. Tennis sei ein saisonaler Sport, der eben vornehmlich im Sommer ausgeübt werde. Ziel des Vereins sei es natürlich auch immer, neue Mitglieder zu aktivieren. Dennoch könne es wieder passieren. Alternativen hat der Tennisclub keine. Wenn es dieses Jahr wieder soweit komme, wolle man sich mit der Stadt an einen Tisch setzen und nach Lösungen suchen.

Für eine Dauerlösung zu teuer

Eine Lösung wäre die dauerhafte Nutzung von Trinkwasser, um die Plätze in einem spieltauglichen Zustand zu halten. Allerdings würde damit ein Kostenbrocken auf den Verein zukommen, der schlicht nicht zu stemmen wäre. „Das kann keine Dauerlösung sein, dafür ist es schlicht zu teuer“, sagt Misok. Zudem sei es wenig nachvollziehbar, Trinkwasser zu vergeuden, wenn nebenan Bachwasser fließe. Das komme zur Bewässerung für andere Sportplätze auch zum Einsatz. In Bräunlingen sei es etwa genau umgekehrt gewesen: Dort durfte kein Trinkwasser entnommen werden, es musste aus dem Gewerbekanal kommen: „Wenn das dort geht, wieso dann nicht hier?“, fragt sich Misok.

In regelmäßigen Abständen werden die Tennisplätze mit Wasser besprüht. Das dauert zehn Minuten, danach kann das Feld wieder benutzt werden. | Bild: Simon, Guy

Geringe Wassermengen

Die Wassermengen, die beim Besprühen der Plätze zum Einsatz kommen, seien dabei in weitaus geringerem Umfang, als jene, die für die Plätze anderer Sportarten notwendig sind. Bei einem Belegungswechsel werde zehn Minuten beregnet. Die allgemeine Verfügung des Landratsamtes treffe in dieser Hinsicht allerdings jeden. „Wir standen auch in Kontakt mit dem Landratsamt und haben uns erkundigt, ob hier von uns auch eine Ausnahme im Härtefall möglich wäre. Das wollten sie allerdings nicht“, erklärt der Vorsitzende des Tennisclubs.

Ökologie ist wichtig

Eine funktionierende Gewässer-Ökologie liege dem Verein auch am Herzen. „Es ist auch klar, dass die Gewässer sich nicht gut erholen. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, sagt Misok. Mit Extremwetterlagen werde man in Zukunft allerdings immer mehr rechnen müssen. „Es ist die Frage, wie lange wir es im abermaligen Fall eines Entnahmeverbotes verkraften.“ Wenn die Gewässer trocken gehen, dann liege das aber keinesfalls am Tennis.

Was passiert mit dem Platz, wenn er zu wenig Wasser bekommt?

In solch einem Fall würde sich das Stützgerüst lösen und die Markierungslinie sich heben: „Wir müssen dann komplett tief wässern, alles wieder spannen und schlämmen. Das ist locker eine Woche Arbeit und ein richtiger Aufwand“, erklärt der Vorsitzende. Und wie schnell kann so etwas passieren? „Bei Gluthitze kann das schon nach einem Tag ein Problem sein.“

Jetzt hoffen die Vereinsmitglieder, dass es trotz Hitze dennoch hin und wieder regnet. Am besten in der Nacht, dann ist der Platz tagsüber nutzbar.