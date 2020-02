Hüfingen vor 3 Stunden

Kein Geschacher um auswärtige Schüler: Gegenseitig Rechnungen zu stellen wäre für niemanden ein Vorteil

Auch wenn am Bodensee eine andere Rechnung aufgemacht wird, bleibt in Hüfingen der Abrechnungsmodus unangetastet: Auch wenn an der Lucian-Reich-Schule mehr auswärtige als einheimische Schüler die Klassen 5 und aufwärts besuchen.